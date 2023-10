Madagascar: Secteur du tourisme - Ouverture de 33 établissements d'hébergement et de restauration

Confiants en l'avenir du tourisme, nombreux sont les opérateurs, nationaux et internationaux qui investissent dans ce secteur pourvoyeur d'emplois et de devises en vue de contribuer à l'amélioration de la capacité d'accueil de la destination Madagascar. La preuve, le ministère en charge du tourisme a délivré 33 autorisations d'ouverture d'établissements d'hébergement et de restauration, rien que pour le mois de septembre dernier. Ce qui permettra aux gérants et propriétaires de ces établissements d'exercer des activités touristiques.

Tourisme gastronomique

Parmi ces nouveaux établissements touristiques qui viennent d'ouvrir leurs portes au grand public, 13 constituent des hôtels-restaurants tandis que 7 sont uniquement des hôtels. On a également recensé trois nouveaux restaurants qui vont participer au développement du tourisme gastronomique à Madagascar. Toujours dans le cadre de l'amélioration de la capacité d'accueil de la destination, les chambres d'hôtes et les auberges commencent à se développer dans le pays.

Le ministère de tutelle vient d'octroyer une autorisation d'ouverture pour deux établissements à chaque catégorie d'hébergement. Par ailleurs, trois autres chambres d'hôtes viennent d'ouvrir leurs portes. Elles ont chacune leur style, soit munies d'une table d'hôte, soit avec la mise en place d'un fast-food, soit dotée d'un restaurant. Cette action permettra de diversifier les offres d'hébergement et de restauration, adaptées à toutes les bourses des touristes aussi bien nationaux qu'internationaux.

En pleine expansion

Par ailleurs, une résidence du tourisme et une résidence de vacances sont créées dans le but de promouvoir les circuits et les sites touristiques dans leurs zones d'implantation. Les promoteurs de ces nouveaux établissements visent déjà la préparation des prochaines vacances à l'approche des fêtes de fin d'année. Une chose dont on est sûr, le secteur du tourisme reste fragile car il est fortement tributaire des facteurs exogènes pour ne citer que la stabilité politique ou la situation pandémique. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que le secteur est en pleine expansion.