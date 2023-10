Afrique: Saint-Louis - Crd consacré au suivi de la rentrée scolaire - Plusieurs recommandations formulées par les acteurs pour une année scolaire réussie et apaisée

La Gouvernance de Saint-Louis a abrité avant-hier, lundi 09 octobre, un Comité régional de développement (CRD) consacré au suivi de la rentrée scolaire 2023-2024.

Plusieurs questions ont été à l'ordre du jour notamment le déficit d'enseignants, les abris provisoires, la vétusté de certaines écoles et la situation politique qui risque d'impacter sur les enseignements à l'école, en cette année électorale. Des recommandations sont faites par les différents acteurs.

La rencontre a réuni tous les acteurs du secteur de l'éducation allant des autorités de l'Inspection d'Académie de la région aux syndicats d'enseignants en passant par les parents d'élèves et les partenaires de l'école, sous la présidence de l'adjoint au Gouverneur de Saint-Louis chargé du Développement. Modou Mamoune Diop a rappelé que ce CRD fait suite à leur traditionnelle tournée, effectuée jeudi passé, jour de rentrée des classes.

Il a permis de relever plusieurs points sur lesquels des efforts doivent être faits pour permettre aux enseignements et apprentissages de se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

«Nous avons abordé plusieurs questions et fait des recommandations sur les sujets qui méritent une attention particulière. Nous avons parlé de la situation des gaps ou déficit d'enseignants parce que dans certaines zones, il y a énormément de départs d'enseignants et ces derniers n'ont pas été, malheureusement, remplacés. Ce qui veut dire qu'il y aura certainement des écoles dans lesquelles on pourrait avoir des problèmes, si des solutions n'ont pas été trouvées à temps. Nous avons évoqué également la situation de la vétusté de quelques établissements scolaires particulièrement dans la commune de Saint-Louis», a dit l'autorité administrative qui a aussi souligné la situation politique qui risque cette d'impacter sur les enseignements-apprentissages à l'école.

%

«On sait que les échéances électorales ont tendance à avoir des impacts sur les écoles. Donc, nous avons discuté sur cette question et essayé de formuler des recommandations pour que la situation politique n'ait pas d'impacts majeurs sur le déroulement des cours durant l'année scolaire», a-t-il rappelé. Il a invité les parents d'élèves à conscientiser leurs enfants sur l'importance de se concentrer sur leurs études et les enseignants d'éviter de faire entrer la politique à l'école.

Une préoccupation bien prise en compte par le Président de l'Association des Parents d'élèves de la région de Saint-Louis, Momodou Mamadou Wane, qui a tenu à lancer un appel solennel à l'endroit des parents d'élèves.

«L'école a ouvert ses portes et l'année scolaire c'est sur 1200 heures voire 900 heures, soit à partir du premier jour de l'ouverture jusqu'au 31 juillet ; tout est à comptabiliser. Donc je souhaiterais que les parents d'élèves sachent que ces heures commencent à se décompter car chaque jour d'absence comptabilise au moins 8 heures d'absences dans ce quantum horaire», a-t-il expliqué.

Pour sa part, l'Inspecteur par intérim de l'Académie de Saint-Louis a déploré l'absence des représentants de collectivités territoriales à cette rencontre.

Mafall Der a également rappelé les objectifs qu'ils se sont fixés en ce qui concerne l'augmentation du taux de fréquentation des séries scientifiques et techniques.

«Actuellement le taux que nous possédons et qui de 22% ne nous satisfait pas. Donc nous allons nous concerter avec tous les acteurs réfléchir sur la question et voir par où toucher et comment aider à ce que d'ici l'échéance qu'on puisse augmenter considérablement notre taux de fréquentation des séries scientifiques et techniques», a-t-il conclu.