Madagascar: Elevage bovin - Amélioration et conservation des races locales dans le sud

Les régions Anosy et Androy disposent désormais d'un Centre d'insémination artificielle et d'un laboratoire pour améliorer la santé et les races des bovins. Ces infrastructures ont été inaugurées la semaine dernière à Fort Dauphin.

Le deuxième Centre d'insémination artificielle à Madagascar est opérationnel. Disposant également d'un laboratoire de pointe dédié à l'élevage, il s'agit d'un fruit d'une collaboration entre le MINAE (Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage) et le projet de Croissance Agricole et Sécurisation Foncière (CASEF). Dans cette région où l'élevage bovin trône en tant que pilier économique des agriculteurs, ces nouvelles installations sont destinées à redonner un souffle à cette activité qui assure la plus grande partie des sources de revenu des habitants des régions Anosy et Androy.

D'après les spécialistes, les vénérables zébus du sud de la Grande Île sont reconnus pour leur qualité. Cependant, un constat alarmant émerge quant à la réduction du cheptel et au déclin du poids moyen des bovidés. Pour inverser cette tendance néfaste, le gouvernement a déployé une stratégie ambitieuse menée par le MINAE et le projet CASEF, soutenu financièrement par la Banque mondiale.

Lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre de tutelle a souligné que ce centre d'insémination artificielle vise à améliorer la race bovine, à accélérer la croissance des herbivores pour obtenir un poids moyen supérieur, à rehausser la qualité de la viande et à préserver la race locale. Une démarche intégrée qui témoigne de l'engagement gouvernemental en faveur du secteur agricole. En plus de ses fonctions cruciales en insémination, le centre offre un laboratoire de pointe, évitant ainsi la nécessité d'acheminer les échantillons jusqu'à Antananarivo. De plus, une unité de production d'azote liquide a été mise en place pour assurer la conservation des semences selon les normes les plus exigeantes.

Les techniciens de ce centre ne se confinent pas à leurs locaux, mais se rendent directement auprès des éleveurs, notamment dans les régions Anosy et Androy, pour effectuer l'insémination artificielle. Équipés de motos, fournis par le projet, ces professionnels de terrain facilitent ainsi les déplacements et intensifient les interventions. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Harifidy Ramilison, a souligné l'engagement du gouvernement envers les éleveurs, déclarant.

« Le gouvernement s'adresse particulièrement aux éleveurs pour apporter des appuis à leurs activités d'élevage. Nous espérons que la mise en place de cette grande infrastructure permettra de développer l'économie des régions Anosy et Androy », a-t-il déclaré, lors de la cérémonie d'inauguration. Pour sa part, le gouverneur de la région Anosy, Voahary Rakotovelomanantsoa, a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec le MINAE pour stimuler le développement de la région.

Notons que le centre inauguré à Fort Dauphin constitue le deuxième centre d'insémination artificielle à Madagascar. Par ailleurs, le projet CASEF ne se limite pas à cette réalisation majeure, mais oeuvre également à diverses initiatives pour dynamiser le sud du pays, comprenant des campagnes de vaccination, la distribution de vermifuges, le soutien à l'alimentation des animaux par des dons de produits alimentaires et de matériel agricole, ainsi que la remise de géniteurs de bovidés aux paysans-leaders du sud, provenant de la zone nord de la Grande Île. En somme, une vision holistique pour propulser l'élevage dans le sud de Madagascar vers de nouveaux horizons prospères.