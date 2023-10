Madagascar: Présidence du Sénat - Herimanana Razafimahefa sur la sellette

Les sénateurs IRD demandent une session extraordinaire pour discuter des mesures à prendre contre le président du Sénat.

Le spectre d'une destitution plane.

Après le gouvernement collégial, c'est au tour des quatorze sénateurs IRD de démentir les propos de Herimanana Razafimahefa, président du Sénat à propos de sa renonciation volontaire pour assurer l'intérim du chef d'état.

Ces sénateurs ont tenu un point de presse au Sénat Anosy, hier en début de soirée, pour déclarer leur méfiance envers leur président.

Selon les parlementaires IRD de la Chambre haute, le président du Sénat n'est pas du tout crédible avec sa déclaration qu'il a été sous pression de quelques membres du gouvernement collégial, le contraignant à prendre la décision de renoncer aux fonctions de chef d'État par intérim et qu'il n'a eu guère le choix que d'accepter.

Les quatorze sénateurs demandent donc au chef du gouvernement collégial d'appeler une session extraordinaire pour pouvoir discuter des mesures à prendre face aux agissements de leur président. Ils se posent la question de savoir si Herimanana Razafimahefa est toujours apte mentalement de présider le Sénat vu ses déclarations totalement infondées.

Il est compréhensible que le but de ces sénateurs soit de destituer leur président même sans le dire directement.

Jeu d'enfant

Les quatorze sénateurs stipulent, par l'intermédiaire de Richard Ramanambitana, que le président du Sénat a fait une déclaration écrite le 13 septembre dernier pour faire valoir sa lettre de renonciation déposée à la Haute Cour constitutionnelle (HCC) le 8 du même mois.

Pourtant, environ un mois plus tard, il revient sur sa décision et fait une déclaration sur France 24 pour dire que sa famille et lui ont été menacés pour qu'il renonce au poste qui lui était pourtant dévolu par la Constitution.

Le sénateur Ramanambitana, dans son allocution a avancé que le fait que la fille de Herimanana Razafimahefa, qu'il déclare en fuite en France, est à l'étranger pour raisons scolaires et qu'elle s'est envolée pour l'Hexagone depuis le mois d'août.

Les quatorze sénateurs IRD dénoncent aussi le manque de professionnalisme du président de la Chambre haute puisqu'il n'a pas tenu sa parole et qu'il joue avec la vie politique du pays qui, pourtant, est actuellement dans une période délicate avec l'élection présidentielle qui s'approche à grands pas, la période de la campagne électorale qui a commencé mardi dernier et le collectif des onze candidats qui manifestent quotidiennement dans les rues de la capitale. « Il serait difficile de penser qu'une telle personne soit à la tête du pays », stipule le porte-parole des quatorze sénateurs.

De son côté, le président sortant et candidat à sa propre succession, Andry Rajoelina, se dit surpris des agissements de Herimanana Razafimahefa car il n'y a jamais eu de pression.

Il insiste aussi sur le fait que le président du Sénat fait partie du TGV et qu'il y a des disciplines de parti que tous les membres sans exception sont tenus de respecter. Pour justifier le fait que ce ne soit pas Herimanana Razafimahefa qui est actuellement à la tête de l'État, et que c'est une stratégie de parti et que cela s'est fait auparavant en 2018 avec Honoré Rakotomanana qui a été remplacé par Rivo Rakotovao à la tête du Sénat afin que ce dernier accède à l'intérim de chef d'État après la démission de Hery Rajaonarimampianina, président de l'époque.