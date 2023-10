Madagascar: Basket 3x3 / Shanghai World Tour Masters - L'équipe d'Antananarivo évolue aux côtés de Beijing et Futian

L'équipe d'Antananarivo, représentante de Madagascar, s'envole pour le Shanghai World Tour Masters. Livio, Rick-Ley, Elly et Arnol sont prêts à relever un nouveau défi.

L'équipe de basket-ball 3x3 d'Antananarivo, composée de Livio Ratianarivo, Rick-Ley Loubacky, Arnol Solondrainy et Elly Randriamampionona, a quitté Madagascar pour participer au tournoi de basket FIBA 3x3 à Shanghai. Fiary Rakotonirina a été remplacé par Rick-Ley pour cette compétition cruciale. Douze équipes représentant huit pays différents participeront à ce tournoi professionnel « Shanghai 3x3 World Tour Master », qui se déroulera du 14 au 15 octobre 2023. Les protégés de Jean de Dieu Randrianarivelo seront placés dans le Groupe C, aux côtés de deux équipes chinoises, « Beijing » et « Futian ». Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale du tournoi.

Le niveau de compétition s'annonce relevé. Après avoir terminé à la 4e place parmi 14 équipes lors du Wuxi Challenger en juillet dernier, l'équipe Antananarivo est déterminée à performer lors du Shanghai World Tour Basketball. Les matchs de poule se joueront le 14 octobre, et les quarts de finale auront lieu le 15 octobre. Pour l'équipe malgache, ce tournoi servira également de préparation pour le championnat d'Afrique au mois de décembre en Égypte et pour la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

En outre, dans la compétition, la bande à Livio se classe 11ème sur 12 équipes participantes, avec 254 971 points au classement. Ses adversaires chinois, Beijing et Futian, sont respectivement classés 3e avec 1 632 822 points et 6e avec 1 347 486 points. L'équipe Vienna d'Autriche est actuellement en tête du classement avec 2 056 500 points, faisant d'elle l'équipe à battre lors de ce tournoi. C'est un nouveau défi pour l'équipe malgache, qui espère briller lors du Shanghai World Tour Basket-ball et faire honneur à Madagascar sur la scène internationale.

Heriniaina Samson

Répartition de groupe :

Groupe A : Vienna AUT (Autriche), Utrecht NED (Pays-Bas) et Omaha USA (Amérique)

Groupe B : Liman Huishan SRB (Serbie), Wuxi CHN (Chine) et Saitama ALPHAS JPN (Japon)

Groupe C : Beijing CHN (Chine), Futian CHN (Chine) et Antananarivo MAD (Madagascar)

Groupe D : Partizan SRB (Serbie), Ulaanbaatar MMC Energy MGL (Mongolie) et Shinagawa JPN (Japon).