Congo-Kinshasa: La MOE CENCO-ECC recommande à la CENI d'afficher les listes électorales à travers ses antennes

La mission d'observation électorale CENCO-ECC a recommandé, mercredi 11 octobre, à la CENI de prendre les mesures nécessaires afin que les listes électorales soient affichées à travers ses antennes.

Cette recommandation est contenue dans son communiqué parvenu à Radio Okapi.

Elle réagit à la décision de la CENI qui a décidé qu'en lieu et place d'un affichage, les listes électorales seront plutôt consultées auprès d'un agent appelé préposé à l'affichage au niveau de chaque antenne.

« La MOE CENCO-ECC comprend les raisons évoquées par la CENI qui privilégie la voie de consultation de la liste des électeurs auprès d'un agent préposé plutôt que de l'afficher. Cependant, cette disposition prise par la CENI entame les prescrits des articles 6 de la Loi électorale et 20 des mesures d'application de cette loi qui voudraient que tout électeur, tout candidat et tout parti ou regroupement politique puisse consulter ces listes de manière physique ou électronique », a indiqué ce communiqué.

Pour la MOE CENCO-ECC, « il est clair que les conditions à fixer par la CENI ne devraient pas restreindre la consultation des listes à la simple vérification de la présence ou non du nom d'un électeur dans cette liste électorale. En plus, les partis et regroupements politiques devraient, par cette occasion, avoir un regard citoyen sur ces listes afin de les évaluer ».

Cette mission d'observation électorale en a ainsi appelé au Gouvernement de faire sa part en sécurisant tous les sites où les listes électorales provisoires devraient être affichées.

Manque d'espace physique

Les listes provisoires des électeurs sont publiées graduellement par province, par antenne et par site de vote, avec indication du bureau de vote, a indiqué la CENI dans un communiqué.

En lieu et place d'un affichage, ces listes seront plutôt consultées auprès d'un agent appelé Préposé à l'affichage au niveau de chaque antenne.

Selon le directeur de communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo, le manque d'espace physique dans les antennes de la CENI est l'une des raisons de cette décision.

« J'ai jeté un coup d'oeil rapide sur les listes d'une antenne donnée, ça fait 7.500 pages, dites-moi sincèrement quelle est cette antenne, quel est ce bâtiment de la CENI sur lequel on peut afficher 7500 pages ? Et puis même si on affiche ces 7500 pages, est ce qu'on est sûr que ces papiers seront bien protégés contre les intempéries ? », s'est-il interrogé.

Jean-Baptiste Itipo a estimé que cette décision se justifie par le fait que nous sommes pendant la période des pluies et pour protéger ces listes contre les actes de vandalisme.

« Voilà pourquoi dans le souci de rendre la consultation assez facile, la CENI estime qu'il faut placer au niveau de chaque antenne un préposé à l'affichage qui est là, ça c'est la première possibilité, la deuxième possibilité, quiconque veut voir ces listes peut les consulter également sur le site web de la CENI : www.ceni.cd. Tous nous sommes appelés à aller consulter, sinon celui qui ne consulte pas court le risque en cas d'omission de ne pas exercer son droit de vote », a-t-il prévenu.