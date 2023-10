Afrique: Les règles de la CEDEAO visant à protéger les éleveurs découragent les investissements dans l'élevage moderne

analyse

En Afrique de l'Ouest, il est courant de voir le bétail paître librement, même dans les grandes villes, sur les autoroutes et dans les aéroports.

Chaque année, environ 300 millions de têtes de bétail (principalement des bovins) traversent l'Afrique de l'Ouest. Selon les saisons, ils quittent leurs zones de pâturage habituelles à la recherche d'eau et de nourriture.

Ces pratiques, appelées pastoralisme ou transhumance, remontent à des millénaires. Elles ont permis de maximiser l'utilisation des terres dans les régions sèches.

Afin de soutenir ces pratiques, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a élaboré des règlements en 1998 et 2003. Tous les États membres de la Cedeao devaient appliquer ces règlements.

En tant qu'expert en droit alimentaire et agricole, en développement des ressources naturelles et en commerce international, j'ai examiné les règlements pour voir quels effets ils pouvaient avoir sur les investissements dans le secteur de l'élevage.

Mes conclusions montrent que la productivité du bétail ne s'est pas améliorée dans la région depuis l'introduction des nouvelles règles. La productivité du bétail a chuté et la production de lait s'est très peu améliorée. Les affrontements entre agriculteurs et éleveurs ont augmenté, de même que l'insécurité. Les élites profitent de la réglementation pour exploiter les pauvres éleveurs.

J'en conclus que les réglementations peuvent décourager des investissements significatifs à grande échelle tels que l'élevage en ranch qui pourraient augmenter la productivité, créer des emplois et assurer la paix dans la région.

Mouvements de bétail en Afrique de l'Ouest

La Cedeao est la seule communauté économique régionale d'Afrique à disposer de réglementations spécifiques régissant la transhumance. L'organisation régionale est composée de 15 Etats.

Ses réglementations visent à améliorer la productivité du bétail et la sécurité alimentaire, à améliorer l'environnement et à réduire la pauvreté.

Les règlements autorisent la libre circulation du bétail à travers les frontières des États membres sous certaines conditions. Par exemple, les éleveurs doivent posséder le certificat international de transhumance de la Cedeao et un minimum de deux éleveurs doit accompagner les troupeaux. Les éleveurs doivent être âgés d'au moins 18 ans.

Les États membres sont tenus d'appliquer les règlements. Mais ils ne le font pas de manière uniforme. Certains États côtiers n'autorisent pas les éleveurs à entrer sur leur territoire. Par exemple, la République du Bénin a récemment interdit l'entrée d'éleveurs étrangers sur son territoire. Le Togo et la Côte d'Ivoire contrôlent le nombre d'éleveurs qui entrent sur leur territoire chaque année.

Pour sa part, le Nigeria s'oriente vers un élevage sédentaire. Plusieurs États du Nigeria, tels que Benue et Oyo, ont également interdit le pastoralisme.

Ces pays ont restreint le mouvement des troupeaux en raison d'expériences négatives telles que les affrontements entre agriculteurs et éleveurs, le vol de bétail et d'autres formes de criminalité.

Impact des réglementations de la Cedeao en matière de transhumance

Dans mon article, je soutiens que la réglementation de la Cedeao permet à la transhumance d'exister sous une forme qui n'est pas favorable à d'autres options d'investissement commercial - comme l'élevage - pour la production de bétail dans la région.

Les investisseurs veulent des bénéfices, des environnements sûrs et des règles sûres. Le pastoralisme, quant à lui, encourage la main-d'oeuvre bon marché et d'autres pratiques qui mettent en péril les investissements à grande échelle dans le secteur de l'élevage.

Mauvais environnement commercial

La transhumance a été commercialisée - et criminalisée - de manière à créer un environnement négatif pour le secteur de l'élevage.

Les mouvements de troupeaux ont contribué aux conflits entre agriculteurs et éleveurs, à la violence sexiste, à l'insécurité et aux autres formes de criminalité.

Les trafiquants, les contrebandiers, les bandits et les trafiquants de drogue profitent des mouvements de bétail pour commettre des crimes.

La prolifération des armes, le terrorisme, les enlèvements et la consommation de drogue ont également augmenté sous le couvert de la transhumance.

Au Nigeria, par exemple, les insurgés de Boko Haram sont accusés de se déguiser en éleveurs pour transporter des engins explosifs improvisés afin d'attaquer les communautés.

Découragement de l'investissement

Je soutiens également que les règlements de la Cedeao, en permettant aux troupeaux de se déplacer dans la région, découragent l'investissement dans les méthodes modernes de production de bétail. En effet, le coût de production de la transhumance est faible. La terre et le fourrage sont gratuits. La main-d'oeuvre est bon marché et exploitée. Tout cela rend les autres modèles d'entreprise, tels que l'élevage, relativement peu attrayants. Cela impacte leurs profits et les risques d'investissement.

Certains pays qui pratiquent le pastoralisme, comme la Mongolie et le Tibet, le limitent aux régions arides.

Ce qu'il faut faire

Selon moi, la pratique de la transhumance en Afrique de l'Ouest devrait être progressivement abandonnée. J'entends par là une interdiction progressive - et finalement totale - des mouvements transfrontaliers des éleveurs.

En effet, la transhumance n'est pas une utilisation efficace des terres. Environ un tiers de la superficie de l'Afrique de l'Ouest est utilisée pour l'agriculture. Les deux tiers de ces terres servent de parcours et de pâturages, tandis qu'un tiers est utilisé pour la production de cultures. Des zones de pâturage désignées devraient être établies dans les parties semi-arides de la région. Le pastoralisme devrait être limité à ces terres.

À mon avis, les conflits seront réduits si la transhumance est limitée aux régions arides et semi-arides. Cela rendra l'élevage plus attrayant et permettra des investissements à grande échelle susceptibles de créer des emplois et d'améliorer la sécurité alimentaire.

Dans l'avenir immédiat, l'accent devrait être mis sur :

l'application stricte du Certificat international de transhumance. Le certificat contient généralement des informations sur la composition du troupeau, les vaccins administrés, l'itinéraire des troupeaux et la destination de l'éleveur. La responsabilité de la délivrance du certificat incombe au pays d'origine. Cela devrait permettre de réduire le nombre d'éléments criminels déguisés en éleveurs.

la limitation du nombre de têtes de bétail que l'on peut avoir dans un troupeau en mouvement. Cela permettra d'éviter que les troupeaux ne s'égarent et les conflits qui en résultent.

l'introduction de nouvelles règles exigeant l'utilisation de marques auriculaires. Cette mesure faciliterait la traçabilité en cas de vol de bétail ou de destruction de terres agricoles.

Jane Ezirigwe, Postdoctoral Fellow, L'Université d'Ottawa/University of Ottawa