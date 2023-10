Afrique: Africa Global Logistics remporte la concession de Lobito, port stratégique pour l'exportation du cuivre

L'entreprise Africa Global Logistics (AGL), spécialisée dans les activités de transports et logistique, a remporté la concession du port angolais de Lobito. AGL compte notamment en faire un lieu stratégique pour l'exportation du cuivre, métal massivement extrait en Zambie et en RDC. Explications.

En Angola, l'entreprise Africa Global Logistics (AGL) remporte la concession du port de Lobito. Le groupe a annoncé un investissement de 100 millions de dollars sur place. Pour le moment, les exportations de cuivre, matière première stratégique de la région, se font sur la côte ouest-africaine. Mais cela pourrait bientôt changer.

La « Copperbelt », une région minière qui s'étale de la Zambie à la République démocratique du Congo (RDC), ce sont 4 millions de tonnes de cuivre et de cobalt par an. Le port de Lobito, à l'Ouest de l'Angola, va donc devenir un lieu stratégique pour l'export.

« Lobito permet de desservir avec des transits plus courts les économies européennes et américaines »

Philippe Labonne, directeur des opérations portuaires d'AGL, assure au micro d'Arthur Ponchelet : « Le port de Lobito va permettre à la Copperbelt d'exporter dans de meilleures conditions sa production de cuivre. C'est un corridor qui va être très utile dans le cadre de la transition énergétique. L'autre avantage de Lobito, c'est qu'il est situé vers la façade atlantique et donc qu'il permet de desservir avec des transits plus courts les économies européennes et américaines. »

Ce nouveau corridor va également s'appuyer sur un réseau ferroviaire qui reste encore à développer. « Il y a déjà un tronçon, souligne Philippe Labonne. Le tronçon que l'on appelle Lobito-Benguela qui a été réhabilité. Et il y a un autre tronçon qui doit être réhabilité entre Dilolo et Kolwezi [deux localités du sud de la RDC, NDLR] et également une nouvelle ligne de chemins de fer qui va être construite sous financement américain et européen pour relier la Zambie à Lobito ».

Ces nouvelles installations devraient booster la production dans la région jusqu'à 6 millions de tonnes de cuivre par an en 2026.