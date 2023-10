Cote d'Ivoire: élections locales et sénatoriales 2023-Communiqué de presse de la direction de l'ex-mouvement des forces d'avenir (mfa)

Suite aux élections locales et sénatoriales qui ont eu lieu ce mois de septembre 2023 dans notre pays et conformément aux orientations du Président du RHDP, Son Excellence Alassane OUATTARA, mises en oeuvre par le Directoire et le Secrétariat Exécutif, des sanctions ont été prises à l'encontre des militants et cadres qui sont allés contre les directives du parti, relativement à la discipline autour de nos candidats au cours de ces élections.

Dans cette dynamique, des sanctions ont été appliquées à Monsieur Siaka Ouattara, Président de l'ex-Mouvement des Forces d'Avenir (MFA). Ces sanctions trouvent leur fondement dans le fait que, malgré son titre de député, d'ancien membre du gouvernement, de secrétaire départemental et de membre du Conseil Politique du RHDP, Monsieur Siaka Ouattara est allé contre le mot d'ordre du Président du Parti et du Directoire, en se portant candidat contre le candidat du RHDP aux élections régionales dans la région du Gontougo.

Suite à ces sanctions et dans l'attente de la formation d'un nouveau Gouvernement, il nous est également donné de constater des déclarations et autres prises de position dans la presse et sur les réseaux sociaux de certains camarades, ex-militants du Mouvement des Forces d'Avenir, qui vont contre la ligne politique du RHDP. Ces déclarations et prises de position constituent des actes de défiance à l'endroit du Président du parti, Son Excellence Alassane OUATTARA et de toute la haute Direction du RHDP. Plus grave, certains de ces camarades s'arrogent de fonctions usurpées au titre du MFA et ceci, au mépris souverain des dispositions du dernier Congrès Extraordinaire tenu à Bondoukou le 25 Mars 2018.

%

Par ces faits, nous faisons une sévère mise en garde à l'encontre de ces ex-camarades dont les postures et prises de position pourraient prêter à confusion relativement aux engagements du MFA et de ses cadres pris en congrès, instance suprême de notre parti, d'adhérer sans calcul au RHDP.

Nous saluons à cet égard la vigilance et la lucidité de nos ex-camarades, aujourd'hui militants très engagés du RHDP qui n'ont de cesse de nous interpeller sur les agissements de ces ex-camarades indisciplinés et égarés.

L'ex-MFA demeure respectueux des engagements pris en congrès d'adhérer au RHDP et félicite le Président du Parti, Son Excellence Alassane OUATTARA pour son leadership éclairé et son management constructif pour une Côte d'Ivoire prospère.

Judicaël N'GUETTIA,

-Membre du Bureau politique du RHDP

-Secrétaire départemental Assuefry-Transua

-Secrétaire Général et Porte-parole de l'ex MFA,

-Président du dernier Congrès Extraordinaire de l'ex-MFA.