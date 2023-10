Cote d'Ivoire: Fonds de prévoyance des eaux et forêts-de bonnes nouvelles pour les adhérents

Le Fonds de prévoyance des Eaux et Forêts se porte bien, selon le président de son conseil d'administration, le capitaine Alidjou Touré. Il annonce même de bonnes nouvelles pour les adhérents.

Les choses évoluent dans le bon sens au Fonds de prévoyance des Eaux et Forêts (FPEF).

Le président du conseil d'administration de ce fonds, le capitaine Alidjou Touré a révélé, au cours d'un entretien, ce qui attend les agents qui y ont adhéré.

"Les choses ont évolué au niveau du Fonds. Les différents syndicats ont été informés par le ministre Tchagba Laurent que du fait du caractère obligatoire du prélèvement des adhérents à la source, il leur est demandé de fournir la liste de leurs membres qui ne veulent pas être prélevés, afin que leurs noms soient retirés. C'est contraire à la lettre et à l'esprit de nos textes, mais nous avons accepté cette proposition, parce que nous voulons qu'on aille au consensus et à l'apaisement. À notre grande surprise, ces syndicats ont organisé une assemblée générale et toutes leurs résolutions portent sur le Fonds de prévoyance des Eaux et Forêts. Ils ont même décidé d'aller à la Solde pour réclamer que leurs prélèvements cessent (...) C'est leur droit en tant que syndicalistes, mais le Fonds fonctionne bien. Les prélèvements ont commencé depuis le mois de juillet 2023, nous avons eu trois mois de carence, de juillet à septembre et depuis le 1er octobre 2023, tous les agents techniques des Eaux et Forêts et leurs ayants droits bénéficient de prestations, à savoir, "Maladie et maternité", "Décès" et "Invalidité". Les agents ne cessent de nous adresser des mots de remerciement et de félicitations, parce qu'ils avaient tant besoin d'une structure mutualiste qui prend en compte leurs questions de santé ", a expliqué le capitaine Alidjou Touré.

Selon lui, les actions de ces "syndicalistes fantoches" ne visent qu'à empêcher le bon fonctionnement du Fonds de prévoyance des Eaux et Forêts. "Ce sont des mauvais perdants. Nous les avons battus avec plus de 73% des voix (...) Nous sommes dans la légalité, nous savons que toutes leurs actions sont et seront vouées à l'échec. Aux Eaux et Forêts nous nous connaissons. S'ils continuent dans leur démarche pour saper le bon fonctionnement du Fonds de prévoyance des eaux et forêts, ils nous trouveront sur leur chemin ", avertit le président du conseil d'administration du FPEF.