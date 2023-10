Cote d'Ivoire: Tennis/ Abidjan Itf world juniors tour - Encore deux tournois internationaux à l'Ivoire

Depuis hier, les courts de tennis de l'hôtel ivoire abritent la 7e édition de l'Abidjan Itf world tour des juniors. Il s'agit de deux tournois dont le premier a lieu du 9 au 14 octobre et le second, du 16 au 21 du même mois. Deux tournois qui donnent l'opportunité aux antagonistes d'engranger 30 points Itf par tournoi. En tout cas, pour le vainqueur. Voilà qui explique l'affluence des jeunes du monde entier au Central tennis club du Sofitel Abidjan hôtel ivoire.

« Nous avons créé cette édition pour nous donner plus de chance d'accéder au grade 3, à savoir la possibilité d'organiser un tournoi doté de 100 points", a expliqué, en conférence de presse, Boniface Papa Nouveau, directeur du tournoi qu'il organise depuis maintenant six ans. Contrairement aux deux derniers tournois, il a enregistré près de cinquante athlètes venus de quinze pays d'Asie, d'Europe et de plusieurs pays d'Afrique.

"On aurait bien voulu voir beaucoup plus de jeunes sur les courts, la période n'est pas favorable, parce que nous sommes en pleine rentrée scolaire et puis, il y a de nombreux tournois dans notre zone...», a ajouté Boniface Papa Nouveau, qui était plutôt heureux de savoir qu'il peut encore compter sur quelques annonceurs pour perpétuer son œuvre. Il avait à ses côtés, le directeur général de la Fédération ivoirienne de tennis (Fit), Ouattara Souleymane et deux partenaires. M. Ouattara, qui a expliqué l'importance de ces rendez-vous de tennis dans le pays, a surtout félicité l'organisateur du tournoi et les annonceurs venus soutenir son oeuvre.

Parmi les protagonistes, on note 13 jeunes ivoiriens dont 11 garçons. «Il y a un véritable travail à faire à ce niveau. Dans ce genre de tournois, la majorité des joueurs sur les différents tableaux doivent être des Ivoiriens... », regrette Papa Nouveau.

Mais cela ne va pas empêcher Franky Hoimian, récent vainqueur du junior tour 1 d'Accra (du 11 au 16 septembre) et ses équipiers, Koffi Nadal, Paterne Kouadio de se battre jusqu'au bout. C'est pareil pour les jeunes filles, Kouakou Ahou et Egbakotan Akissi. « Nous avons beaucoup appris depuis les premiers tournois. On va essayer d'élever notre niveau de jeu pour être à la hauteur des attentes de nos coachs et parents. En tout cas, merci à la Fédération ivoirienne et à M. Papa Nouveau qui nous donnent l'occasion de progresser », estime Ahou.

Les deux tournois Itf se jouent au meilleur des trois manches, avec un jeu décisif dans toutes manches.