Cote d'Ivoire: Cacaoculrure durable - Le nouveau règlement de l'Union européenne en vigueur à partir de 2025

L'Union européenne (UE) a adopté récemment, un nouveau règlement sur la déforestation (RDUE), visant à minimiser le risque d'importation de produits associés à la déforestation sur le marché européen. Le RDUE impose ainsi, aux entreprises, l'obligation de garantir que les produits exporté sur le marché européen ne sont pas associés à la déforestation. Ce nouveau règlement a fait l'objet d'échanges entre la représentation de l'UE en Côte d'Ivoire et le ministère des Eaux et forêts lors du SARA 2023.

Selon Francesca Di Mauro, ambassadrice de l'UE en Côte d'Ivoire, le RUDE concerne essentiellement, la filière cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier exportateur vers l'UE, avec 59% de cacao exporté.

A l'en croire, ce règlement qui entre en vigueur à partir de 2025, ne crée pas de barrière et s'applique de manière non-discriminatoire, tant aux produits importés qu'aux produits fabriqués dans l'UE.

Pour se conformer à ce nouveau règlement sur la déforestation, les entreprises doivent collecter des informations démontrant la traçabilité des produits, notamment l'origine du cacao (avec la géolocalisation des parcelles de cacao zéro déforestation), les fournisseurs et les acheteurs. Elles doivent également évaluer les risques de non-conformité et, le cas échéant, prendre des mesures pour les atténuer.

Exigences pour une production responsable dans la filière cacao

Le RDUE exige que le cacao ne provienne pas de terres déboisées. Cela vise à garantir que les pratiques agricoles ne contribuent pas à la déforestation. En outre, les entreprises doivent se conformer aux lois ivoiriennes pertinentes, notamment en matière de droits d'usage des terres, d'environnement, de droits de l'homme, de travail, de commerce et de douanes.

Le RDUE s'inscrit dans la stratégie nationale cacao durable de la Côte d'Ivoire. Il renforce les efforts du pays en matière de traçabilité et de durabilité dans la production de cacao. Un système d'évaluation comparative sera mis en place pour classer les pays ou régions en fonction du risque de déforestation, ce qui influencera la fréquence des contrôles effectués par les États membres de l'UE.

Un enjeu mondial pour le développement durable

La déforestation est l'une des principales causes du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la dégradation des sols, avec des conséquences néfastes pour le climat, la biodiversité, les sols et le développement durable. Le RDUE vise donc à sensibiliser et à responsabiliser les acteurs de cette filière pour une production plus durable et respectueuse de l'environnement.

En mettant l'accent sur la traçabilité, la légalité et la diligence raisonnée, le RDUE vise à garantir que les produits associés à la déforestation ne trouvent pas leur place sur le marché européen. Cette réglementation favorise ainsi la préservation des forêts et le développement durable, tout en encourageant les acteurs de la filière cacao en Côte d'Ivoire à adopter des pratiques responsables pour l'avenir de leur industrie.