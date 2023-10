Madagascar: Campagne Électorale - Dix-huit sites pour la propagande à Mahajanga I

À l'occasion de la campagne électorale, une liste exhaustive des sites de propagande a été établie par la préfecture de Mahajanga.

Les règles de jeu régissant la propagande ont aussi été clarifiées.

La campagne électorale pour la prochaine présidentielle est ouverte depuis mardi dernier.

La préfecture de Mahajanga a dressé la liste des sites de propagande dans le district de Mahajanga.

Les dix-huit sites autorisés pour l'événement sont répartis dans les 26 fokontany de la commune urbaine de Mahajanga.

Les propagandes ne peuvent être tenues dans les édifices cultuels, lieux de travail, dans les bâtiments administratifs ou casernes.

La majorité de ces espaces sont des terrains de football et des espaces communaux.

Ils sont disponibles à longueur de la journée sauf celui devant le collège St Gabriel à Mangarivotra.

« Les meetings politiques sont interdits dans la semaine devant cet établissement scolaire. Par contre, la place est libre et ouverte à toute manifestation durant le weekend. Les demandes d'occupation de ces espaces et sites de propagande doivent être déposées au plus tard 48h à 72h avant la manifestation auprès du district de Mahajanga 1. En cas de chevauchement de demandes, nous nous chargerons de l'organisation du planning », a précisé le secrétaire général de la préfecture de Mahajanga, Mioty Andriamparany, lundi dernier.

Sollicités

Les candidats auront ainsi le choix pour tenir leur campagne électorale entre plusieurs propositions.

Le plus vaste site de propagande se trouve au village touristique.

Tandis que les espaces communaux devant le siège de la direction régionale de la jeunesse et sport Boeny (DRJS), près de l'hôtel de ville et devant le collège de Saint-Gabriel sont très sollicités car ils sont situés en pleine ville et au bord de la route.

Par ailleurs, le panneau d'affichage des treize candidats était encore vide mardi dernier, lors de la première journée de campagne de propagande. Notamment celui devant le siège de la préfecture de Mahajanga à Mahabibo.

Et devant la majorité des bureaux de vote. Mardi dernier, par contre, le collectif des onze candidats a déposé une demande pour tenir un rassemblement, samedi prochain à l'espace communal devant le siège de la DRJS.

Ce, afin d'expliquer au public l'avis du collectif sur la situation politique actuelle et défendre ses revendications.

La réponse est attendue vendredi prochain.