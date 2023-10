Maroc: L'intégration économique des jeunes, tributaire de l'adoption d'une politique de proximité ciblant cette catégorie (ministre)

Marrakech — L'intégration économique des jeunes reste tributaire de l'adoption d'une politique de proximité ciblant cette catégorie qui a besoin d'être mieux orientée au niveau professionnel, a souligné mercredi à Marrakech, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

Intervenant aux travaux du Forum d'inclusion économique des jeunes organisé en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds Monétaire international (FMI), M. Sekkouri a relevé que les différents programmes de son département ciblent aussi les jeunes non qualifiés et non diplômés trouvant des difficultés relatives à l'accès au marché de l'emploi.

Dans ce contexte, il a indiqué que le programme "Awrach 2" vise la création cette année de 50.000 postes stables et durables avec des contrats de travail à durée indéterminée (CDI) ciblant aussi bien les diplômés que les non-diplômés et "c'est la grande nouveauté de ce chantier", a-t-il dit.

Pour ce faire, le ministère a procédé à la signature de conventions avec pas moins de 128 entreprises nationales, opérant dans plusieurs secteurs économiques tels que le câblage industriel, l'agriculture et la santé, a-t-il fait savoir.

Tout en relevant que la cadence de la mise en oeuvre de ce programme va s'accélérer en octobre et décembre, il a indiqué que l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) est chargée de la mise en oeuvre de ce programme.

S'agissant du volet de la création des entreprises, M. Sekkouri a indiqué que son département accorde une grande attention aux Petites et moyennes entreprises (PME), trouvant des difficultés au niveau du financement et de l'accès aux marchés, relevant que 70% de jeunes créateurs de petites entreprises ne réussissent pas en raison d'un accompagnement insuffisant et de leur niveau scolaire ne leur permettent pas l'appropriation des formations.

"Le ministère s'attèle sur un décret relatif à l'investissement des PME trouvant des difficultés de financement et l'accès aux marchés", a-t-il fait savoir à ce propos.

A l'issue de ce Forum, M. Sekkouri et la délégation l'accompagnant, a effectué une visite au salon organisé à l'occasion de ce forum et comportant les stands des PME et les coopératives bénéficiaires du soutien de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Organisé par l'INDH et ses partenaires, le Forum d'Inclusion Economique et d'Entreprenariat vise à rassembler les principaux acteurs des domaines de l'entrepreneuriat et de l'inclusion économique pour discuter des défis économiques liés au développement et à la croissance et l'emploi des jeunes.

Ce Forum sert de plateforme d'échange et de partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière d'entrepreneuriat et d'inclusion économique pour renforcer l'écosystème entrepreneurial régional et contribuer à l'économie nationale.