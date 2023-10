Afrique: Importation - Entrée en service de la plateforme numérique dédiée au retrait du certificat de respect le 1er novembre prochain

ALGER — Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a annoncé dans un communiqué l'entrée en service, à partir du 1er novembre prochain au niveau de toutes ses directions de wilaya, de la plateforme numérique dédiée au retrait du certificat de respect exigé pour l'activité d'importation des matières premières et des produits et marchandises destinés à la revente en l'état.

Cette plateforme vise, selon le communiqué, à "rapprocher l'administration des opérateurs économiques, à renforcer la transparence, à réduire la bureaucratie et à assurer des prestations plus rapides et efficaces, en permettant à l'opérateur d'introduire et de suivre sa demande pour obtenir électroniquement ledit document".

A noter que ce service numérique, présenté lors d'une séance de travail tenue mercredi au siège du ministère et présidée par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, dans le cadre de la numérisation des mesures administratives liées au secteur, sera lancé à titre expérimental le 15 octobre en cours, ajoute la même source.