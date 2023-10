Tunisie: Ameni Mansouri, CEO et co-fondatrice de «Dabchy.com» - De la start-up à la Marketplace de la mode durable...

«Dabchy» est un exemple de l'essor des start-up qui cherchent à promouvoir la durabilité et l'économie circulaire dans l'industrie de la mode.

La plateforme a gagné en popularité en Tunisie et dans d'autres régions en raison de son modèle centré sur la communauté et son engagement en faveur de la réutilisation et de la réduction des déchets dans l'industrie de la mode.

La mode a toujours été un moyen d'expression, mais aujourd'hui, elle évolue avec les tendances de la technologie et de la durabilité. «Dabchy», une plateforme en ligne dynamique, est à l'avant-garde de cette évolution. «Dabchy» est une Marketplace dédiée à l'achat et à la vente de vêtements, avec un engagement particulier envers les femmes et les enfants.

La start-up agit en tant que tiers de confiance, jouant un rôle crucial d'intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs.

C'est avec ces mots qu'Ameni Mansouri, CEO et co-fondatrice de «Dabchy.com», a décrit cette plateforme en marge de sa participation à la clôture du programme «Scale Up Tunisia».

En nous rapportant la succes story de cette start-up, Ameni Mansouri a souligné, qu'au départ, «Dabchy» se concentrait exclusivement sur les articles pour femmes et enfants, mais son expansion est en cours. Bientôt, une section sera dédiée aux articles pour hommes, élargissant ainsi son public. De plus, la plateforme a récemment introduit une catégorie de luxe, offrant aux utilisateurs une gamme soigneusement authentifiée d'articles de qualité. L'authentification est réalisée en interne pour garantir la qualité des produits avant leur expédition aux acheteurs.

«Dabchy a parcouru un long chemin depuis ses débuts modestes en tant que simple site web. Aujourd'hui, elle est disponible sous la forme d'une application mobile polyglotte. Avec plus de trois millions d'articles répertoriés en Tunisie et une base d'utilisateurs comptant plus d'un million de personnes, la plateforme a atteint une maturité technique et opérationnelle impressionnante. Cette évolution permet à la start-up de se tourner vers l'international. La première étape de cette expansion a débuté en Egypte, avec le lancement de «Dabchy Egypte». Une application dédiée au pays a permis de générer des revenus, de construire une communauté d'utilisateurs et d'enrichir le catalogue d'articles», a-t-elle affirmé.

L'objectif à long terme de «Dabchy» est ambitieux : devenir la plateforme de référence en matière de mode sur le continent, en mettant l'accent sur les pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. La demande croissante de mode durable et de consommation responsable est un moteur essentiel de la croissance de «Dabchy». La plateforme offre une solution technologique complète pour répondre à ces besoins, avec un parcours opérationnel automatisé capable de gérer efficacement des milliers de commandes par jour.

Les investissements ont joué un rôle clé dans la croissance de «Dabchy». La start-up a commencé en 2018, avec des investisseurs tunisiens, puis a élargi sa base d'investisseurs en obtenant des financements étrangers. Parmi les investisseurs figurent des acteurs saoudiens et des «Business Angels», principalement issus de la diaspora tunisienne. Actuellement, «Dabchy» est en phase de réalisation d'une série A, avec la participation d'investisseurs régionaux qui accompagneront l'entreprise dans sa prochaine phase d'expansion régionale.

La création de «Dabchy» remonte à 2016, mais la génération de revenus a réellement commencé en 2018. Le programme «Scale-up Tunisia», initié par Flat6Labs, a été essentiel pour faciliter l'expansion internationale de «Dabchy». Grâce à l'expertise fournie par des professionnels du marketing, de la finance et du droit, «Dabchy» a pu élaborer une stratégie solide pour sa croissance à l'étranger et ses levées de fonds. L'expérience acquise lors de cette première expérience d'expansion internationale a été inestimable pour l'entreprise.

«Dabchy» est dirigée par trois cofondateurs talentueux : Ameni Mansouri, Ghazi Ketata et Oussama Mahjoub. Actuellement, l'équipe en Tunisie compte 25 membres, répartis entre les opérations, le marketing et le développement. De plus, la start-up a mis en place une équipe locale en Egypte pour gérer les opérations sur place, soulignant ainsi son engagement envers l'international.

Avec sa vision claire de la mode durable et de la consommation responsable, sa technologie de pointe et son engagement envers la croissance internationale, «Dabchy» est en train de révolutionner l'industrie de la mode en Afrique et au Moyen-Orient.