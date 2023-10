Algérie: Plaidoyer pour combler les insuffisances dans différents secteurs

ALGER — Des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont plaidé, mercredi, pour la nécessité de combler les insuffisances enregistrées dans différents secteurs en vue de parachever le projet d'édification de l'Algérie nouvelle et gagner de nouveaux paris.

Lors d'une plénière consacrée au débat de la Déclaration de politique générale du gouvernement, présidée par M. Brahim Boughali, président de l'APN, en présence du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, et de membres du gouvernement, les députés ont plaidé dans leurs interventions pour la nécessité de combler les insuffisances enregistrées dans plusieurs secteurs, notamment au niveau local, en vue de parachever l'édification de l'Algérie nouvelle, saluant, par ailleurs, les efforts déployés et les réformes opérées par le gouvernement au cours de l'année précédente.

Le député du Front de libération nationale (FLN), Betiche Nacer a jugé impératif "de consentir davantage d'efforts pour opérer des réformes globales dans tous les secteurs conformément aux démarches du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de parachever le projet d'édification de l'Algérie nouvelle à travers la lutte contre la bureaucratie, le favoritisme et la mauvaise gestion", se félicitant "des réalisations dans les secteurs de l'éducation, l'enseignement supérieur et la santé".

%

Sur le domaine économique, le même député a salué la modernisation du système financier à l'origine de "la réussite de plusieurs réformes", appelant à "renforcer les services bancaires pour les investisseurs et les opérateurs économiques".

Pour sa part, le député du Rassemblement national démocratique (RND), Rabah Foughali, a estimé que les projets réalisés "ne reflètent pas ce qui a été programmé au titre du budget de cette année", soulignant les insuffisances enregistrées dans certains secteurs, dont celui de la santé, qui "se répercutent directement sur la vie du citoyen".

Le député a également appelé à "consentir davantage d'efforts pour concrétiser les projets et dégeler ceux programmés en les dotant de ressources humaines et matérielles nécessaires", relevant la nécessité d'accorder l'importance aux secteurs des travaux publics, de l'environnement, du tourisme et l'encouragement à l'investissement, tout en révisant le code des douanes.

De son côté, le député Abdelkader Beradia (Indépendants) a mis l'accent sur "la politique sociale de l'Etat et le soutien aux catégories vulnérables au vu de la forte hausse de prix des produits de large consommation", exhortant "le Gouvernement à oeuvrer à réduire les écarts en vue de préserver la cohésion sociale et renforcer les efforts visant à lutter contre la corruption au regard des défis et enjeux auxquels fait face le pays".

A ce titre, le député du Mouvement El-Bina, Youcef Bouguefda, a plaidé pour "le contrôle des prix, notamment ceux des produits de large consommation, et l'application de l'équité dans la politique sociale".

De son côté, le député du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Salah Djeghloul, a relevé "l'importance de préserver le caractère social de l'Etat, stipulé dans la Déclaration du 1er novembre 1954, à travers les subventions des prix, l'ouverture de la concurrence et l'augmentation des salaires en adéquation avec la cherté de la vie".

La députée Nacera Belhouari (El Ahrar) a salué les efforts déployés à tous les niveaux, tout en abordant les insuffisances enregistrées dans le secteur de la santé en ce qui concerne le manque de l'encadrement médical dans certains centres et établissements hospitaliers et le manque de certaines spécialisations malgré la disponibilité du matériel nécessaire, ce qui oblige le patient à parcourir de longues distances pour recevoir le traitement".

Dans le même cadre, Mme Belhouari a mis en exergue "l'importance de numériser les dossier du logement afin d'imposer un contrôle aux responsables de la préparation de la liste des bénéficiaires, du processus de distribution et de l'examen des doléances des citoyens".

Dans son intervention, Mme Saliha Kachi du Mouvement de la société pour la paix (MSP), a évoqué "la nécessité de recenser les groupes vulnérables et leur permettre de bénéficier du soutien de l'Etat, tout en appelant à remédier aux insuffisances dans les structures de santés dans les wilayas du sud, et à une lecture juste de la réalité économique en Algérie.

Au cours de la séance, le député du front Al-Moustakbal, El Azhar Dekla, a appelé à "la création d'une cellule d'écoute au niveau du Premier ministère en coordination avec tous les secteurs dans le but d'éliminer la bureaucratie. Il a également appelé à "ouvrir la voie aux investisseurs dans le domaine des énergies renouvelables pour commercialiser leurs produits".

Les députés n'ont pas manqué l'occasion de mettre en avant la position du président de la République et de la Diplomatie algérienne, représentant la position algérienne rejetant toutes formes de violence et d'oppression auxquelles le peuple palestinien est exposé, en dénonçant la barbarie de l'occupation sioniste".