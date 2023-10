Tunisie: L'Equipe de Tunisie à l'oeuvre à Séoul - Une parfaite symbiose !

Les retrouvailles au lieu de retraite de la sélection dans la capitale sud-coréenne étaient chaleureuses, reflétant la bonne ambiance qui règne au sein du Club Tunisie

Les images parlent d'elles mêmes, reflétant la jolie ambiance qui règne au sein du Club Tunisie.

Une vie de groupe qui paraît plutôt saine et c'est tant mieux même si on sait que dans les coulisses, comme dans toute vie de groupe, il y a des animosités par moments.

Et si on a toujours misé sur le collectif, c'est que souvent, l'équipe de Tunisie n'a jamais eu dans ses rangs de joueurs vedettes, mais un groupe composé de bons éléments qui se valent plus ou moins.

Une donne qui a souvent amené les sélectionneurs nationaux, qui se sont succédé à la tête de l'équipe de Tunisie, à miser sur la cohésion du groupe pour faire la différence. Un modèle qui a plutôt bien fonctionné.

Les retrouvailles au lieu de retraite de la sélection nationale à Séoul, mardi, étaient donc chaleureuses, reflétant la bonne ambiance qui règne au sein du Club Tunisie.

Comme les arrivées à Séoul se sont faites par groupes à partir des pays de résidence, staff technique et joueurs se sont rassemblés directement à l'hôtel.

Tout le monde s'est donné rendez-vous au restaurant de l'hôtel pour se retrouver et les plus chanceux se sont croisés à la réception.

Après le dîner, il n'y a pas mieux qu'une petite balade dans les jardins de l'hôtel, histoire de dégourdir les jambes et libérer les esprits après un long voyage.

Un long courrier sur deux jours

Les membres de la délégation tunisienne sont donc arrivés à Séoul par groupes. Un long courrier qui s'est étalé sur deux jours.

En témoigne le périple des membres de la délégation partis de Tunis.

Les cinq joueurs locaux et les membres du staff technique et administratif ont décollé de l'aéroport de Tunis, lundi vers 14h15.

Ils sont arrivés à Dubaï bien avant l'aube mardi, à 1h40 du matin (heure locale). Ils ont, enfin, atterri à Séoul à 12h30, mardi.

Un long trajet de deux jours qui a fait qu'aucune séance d'entraînement, y compris de décrassage, n'a été programmée mardi.

Et ce n'est qu'hier que l'équipe nationale a effectué sa première séance d'entraînement à Séoul. Une deuxième séance est programmée pour aujourd'hui dans la capitale sud-coréenne.

Le même état d'esprit...

La bonne ambiance qui règne au sein du groupe de Jalel Kadri s'est traduite par une parfaite symbiose lors de la dernière sortie amicale contre l'Egypte au Caire.

Une jolie et nette victoire sur le score de 3-1 contre l'un des prétendants au titre continental.

De quoi rassurer, mais aussi donner de la crédibilité aux déclarations de Jalel Kadri faites en septembre et reproduites lors de la conférence de presse tenue il y a une semaine : «J'ambitionne de remporter la CAN de Côte d'Ivoire. C'est que l'équipe de Tunisie est un prétendant sérieux pour le titre continental. Elle a les moyens humains et logistiques de ses ambitions».

Ce qu'a démontré la Tunisie contre l'Egypte, il y a un mois, reflète les propos de Jalel Kadri.

De la cohésion et de la bonne maîtrise des débats qui ont permis à notre team national de battre à la loyale l'Egypte de Mohamed Salah.

Comme la Corée du Sud et les sélections asiatiques ont des profils qui se rapprochent un peu des nations africaines en termes de rapidité er d'engagement physique, le test de demain sera sans doute d'une grande utilité pour nos joueurs.

A eux de faire preuve, demain à Séoul, du même pragmatisme et du même réalisme dont ils ont fait preuve il y a un mois au Caire.