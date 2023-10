Tunisie: Podcast Ecologia sur les réseaux sociaux - Parlons environnement

Dans le cadre du programme ADAPT, une première série de quatre vidéos podcasts sur le thème de la transition écologique dans le domaine agricole devait être lancée, avant-hier, à travers les réseaux sociaux.

Le podcast, réalisé par la startup Wise, invite le public des consommateurs et producteurs à une réflexion plus large sur les thèmes liés à la protection de l'environnement.

ADAPT lance une première série ciblée sur le futur agroalimentaire en Tunisie, avec la participation d'experts, chercheurs, activistes et professionnels du secteur qui enquêtent et échangent sur les causes, les effets et les solutions possibles pour améliorer la sécurité alimentaire du pays.

Pourquoi un podcast ? Pour déclencher une réflexion en particulier sur la transition vers des systèmes de production innovants et respectueux de l'environnement, pour sensibiliser sur l'urgence de sécuriser la production, notamment céréalière, dans le pays et pour entamer une discussion élargie sur l'impact d'une consommation plus responsable.

Le format permet une diffusion aussi bien radio que vidéo et favorise un suivi croissant auprès de différentes couches de la population en Tunisie, surtout sur les réseaux sociaux, qui sont de plus en plus une plateforme de discussion.

De l'histoire des politiques agricoles en Tunisie aux défis d'accès aux financements pour le secteur agricole, de l'exploration du potentiel du secteur bio aux possibles solutions à la sécurité alimentaire : il s'agit d'un parcours conçu pour solliciter le public (décideurs, consommateurs, producteurs...) à se poser des questions sur un avenir plus juste et plus respectueux de l'environnement, qui garantit la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité des aliments et ressources naturelles.