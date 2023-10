Tunisie: Safi Negra, Co-Founder et CEO «Ijeni», à La Presse - «Redéfinir les services à la demande»

A l'ère de la connectivité numérique et de la mobilité croissante, une nouvelle génération d'entreprises émerge pour répondre aux besoins changeants des consommateurs.

Au coeur de cette révolution se trouve «Ijeni», une plateforme innovante qui redéfinit la manière dont nous accédons aux services à la demande.

«En offrant une gamme diversifiée de services, "Ijeni", notre Market-place, dédiée aux services à la demande, simplifie la vie des consommateurs en leur permettant d'obtenir rapidement et facilement des services professionnels, du simple dépannage à des tâches plus complexes, le tout à portée de main», nous a déclaré Safi Negra, Co-Founder et CEO «Ijeni», en marge de sa participation à la clôture du programme «Scale Up Tunisia».

Plus de 80.000 utilisateurs

Selon le jeune startuper, cette participation constitue une opportunité majeure pour leur exposer à l'ensemble de l'écosystème tunisien, ainsi qu'à des investisseurs et d'autres startup évoluant dans des secteurs similaires, afin de gagner en visibilité et attirer un public élargi, notamment des investisseurs. «Après des phases de développement en 2020, Ijeni a vu le jour en 2021. Nous avons près de trois ans d'existence et nous comptons désormais plus de 80.000 utilisateurs.

%

Aujourd'hui, nous avons réussi à agréger un réseau de prestataires à travers toute la Tunisie, atteignant actuellement 350 mises en relation par jour.

Notre objectif ultime est d'établir Ijeni comme la plateforme incontournable pour les services à la demande en Tunisie, puis d'étendre notre présence à l'international une fois notre modèle validé», a-t-il souligné.

En ce qui concerne l'équipe qui travaille derrière, Safi Negra a affirmé qu'elle est composée actuellement de 12 collaborateurs répartis dans différents départements, notamment les ventes, le marketing (qui constitue le plus grand département actuellement), l'informatique (un département d'une importance cruciale), et la direction.

Un modèle à dupliquer dans d'autres régions

«Grâce à «Flat6Labs», nous bénéficions d'une visibilité à l'échelle nationale et internationale. Cette société de capital-risque d'amorçage de la région Mena est, bel et bien, notre investisseur, mais nous cherchons également à lever des fonds supplémentaires pour financer notre expansion internationale à l'avenir», a-t-il encore souligné.

Sur le court terme, Safi Negra nous a indiqué que la priorité est d'augmenter la base d'utilisateurs, de valider le modèle économique et les processus de vente.

Une fois ces éléments validés, ils pourront répliquer et dupliquer leur modèle dans d'autres régions.

Quant à leur positionnement sur le marché, il y a eu des tentatives antérieures pour rassembler l'offre et la demande de services sur une même plateforme, mais «Ijeni» se distingue par son sérieux et son engagement envers cette mission.

L'objectif premier de la startup est de devenir la plateforme de référence pour les services à la demande. «Nous visons à rendre la demande de services aussi naturelle que l'utilisation de Facebook, de Market-places ou d'autres plateformes pour acheter ou vendre des produits.

Chaque utilisateur devrait penser à Ijeni pour répondre à ses besoins en services», a-t-il affirmé.

A une question sur l'écosystème des startup en Tunisie, Safi Negra a souligné qu'il est encore relativement jeune.

A ce jour, environ 1.000 startup opèrent dans le pays, ce qui témoigne de sa croissance.

Toutefois, l'écosystème est toujours en phase d'apprentissage, et on est tous en train de faire nos premiers pas dans cette aventure entrepreneuriale.

Il s'agit d'un écosystème en développement qui offre de nombreuses opportunités pour les jeunes entreprises et entrepreneurs.