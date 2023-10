Tunisie: «Flat6Labs» clôture son programme «Scale Up Tunisia» - Levée de fonds pour cinq start-up

Cet accompagnement personnalisé a porté ses fruits, permettant à cinq start-up de réaliser des levées de fonds supplémentaires à la suite du programme.

Le 10 octobre 2023, «Flat6Labs», la société de capital-risque de premier plan de la région Mena, a organisé la cérémonie de clôture de son programme «Scale Up Tunisia».

Ce programme, soutenu par le projet «Fast» et financé par l'Agence française de développement (AFD), a été mis en oeuvre en collaboration avec la Caisse des dépôts et consignations tunisienne (CDC), bénéficiant également de l'appui technique d'«Expertise France».

Pérenniser l'écosystème entrepreneurial

Dans une déclaration accordée à La Presse, Faten Aïssi, directrice adjointe de «Flat6Labs», a indiqué que l'initiative «Scale Up Tunisia» s'inscrit dans l'objectif de renforcer et de pérenniser l'écosystème entrepreneurial tunisien, en mettant particulièrement l'accent sur l'entrepreneuriat féminin.

Son objectif central était d'apporter un soutien stratégique à 20 start-up, contribuant ainsi à la création de 63 emplois et en les aidant à étendre leurs activités au niveau international.

«Au cours d'une période s'étalant sur 18 mois, ces start-up, parmi lesquelles figuraient sept entreprises dirigées par des femmes, ont été soumises à un accompagnement approfondi, témoignant de l'engagement en faveur de la diversité et de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, cet événement de clôture représente un rendez-vous majeur, réunissant des représentants d'une variété d'institutions et de nombreux acteurs influents de l'écosystème entrepreneurial.

Au cours de cette occasion, ces jeunes entreprises ont eu l'opportunité de rencontrer une multitude d'investisseurs, tant locaux qu'étrangers, facilitant ainsi leur accès aux financements nécessaires à leur expansion», a-t-elle précisé, tout en ajoutant que les start-up sélectionnées opéraient dans une diversité de secteurs prometteurs, tels que l'automobile, la «FinTech», les ressources humaines, le tourisme, l'industrie 4.0, les «GreenTech», la mode, la santé, le «retail», ainsi que le marketing digital.

Un accompagnement sur mesure

Sur un autre plan, Faten Aïssi a affirmé que l'accompagnement offert aux start-up matures a été conçu sur mesure, s'adaptant précisément aux besoins individuels de chaque entreprise. Il a été structuré autour de plusieurs axes essentiels, englobant la conception de produits et l'application de méthodologies agiles, le développement de stratégies de vente et l'accès aux marchés, la préparation à l'investissement, la gestion des ressources humaines et le renforcement des compétences en leadership, le marketing digital...

«Aujourd'hui, cet accompagnement personnalisé a porté ses fruits, permettant à cinq start-up de réaliser des levées de fonds supplémentaires à la suite du programme, ce qui témoigne de son impact positif sur leur croissance et leur développement continu.Il s'agit, également, d'une réalisation notable, compte tenu du climat économique actuel, marqué par des restrictions budgétaires de la part de nombreux fonds d'investissement en réponse à la situation économique à l'échelle nationale, mais aussi internationale», a-t-elle encore précisé.

Elle a, par ailleurs, ajouté que cette réussite témoigne également de la compétence du savoir-faire et de l'expertise des jeunes Tunisiens dans toute la région Mena, en exportant ces connaissances acquises à travers ce programme et d'autres initiatives soutenues par les mêmes partenaires vers d'autres écosystèmes, notamment en Égypte, en Jordanie, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Liban.

Des levées qui dépassent les 2 millions de dinars

À une question sur les levées de fonds, Aïssi a indiqué que le montant total dépasse largement les 2 millions de dinars, avec ces start-up obtenant des financements non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'international.

«La confiance et le soutien de nos partenaires nous autorisent à innover dans nos programmes, à concevoir de nouvelles initiatives et à faire preuve d'audace dans la conception et la mise en oeuvre des interventions pour soutenir nos entrepreneurs.Grâce à cette collaboration, on a réussi aujourd'hui à ouvrir des portes vers des marchés internationaux et à aider ces start-up à lever des fonds, avec en main un programme qui s'efforce de soutenir une diversité de secteurs pour explorer leur potentiel», a-t-elle souligné.

Pour ce qui est des critères de sélection des start-up, Faten Aïssi nous a affirmé qu'ils ont choisi des entreprises ayant déjà réussi des levées de fonds, en pleine croissance, avec des équipes en place, des produits commercialisés et cherchant à s'étendre à l'échelle internationale, au-delà du marché tunisien.

«Ces start-up sont donc matures et prêtes à franchir de nouvelles étapes de développement».