Afrique: CAN 2023 - La CAF et VISA scellent un partenariat

La Confédération Africaine de Football (CAF) et VISA ont signé ce mercredi 11 octobre 2023 un accord faisant de VISA le partenaire de paiement officiel et exclusif de plusieurs compétitions de la CAF.

Le périmètre de ce partenariat comprend les compétitions de la CAF suivantes : la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la CAN Maroc 2025, la Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2024 et la CAF WAFCON 2026.

En tant que partenaire de paiement exclusif de la CAN Côte d'Ivoire 2023, VISA apportera sa technologie de paiement aux clients et connectera les supporters et spectateurs passionnés et engagés du football africain à travers des expériences uniques et inoubliables pendant la compétition.

VISA lancera également son programme d'escorte de joueurs pour la compétition, offrant aux enfants âgés de 8 à 12 ans une opportunité unique de marcher avec leurs joueurs préférés sur le terrain avant les matchs.

Le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à VISA, qui est une marque mondiale réputée et établie au sein de la famille du football africain. Ce partenariat contribuera à accroître la popularité et l'attractivité des compétitions de la CAF auprès des fans et spectateurs de football en Afrique et dans le monde », peut-on lire sur le site officiel de l'instance africaine de football, Cafonline.