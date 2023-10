Afrique: Tirage au sort CAN 2023 - Didier Drogba, Mikel Obi, et bien d'autres stars attendues !

Un quatuor de poids lourds composé des plus grandes superstars du football africain, telles que Didier Drogba, Mikel Obi, Sadio Mané et Achraf Hakimi attendues lors du tirage au sort de la CAN 2023.

Le tirage au sort final aura lieu ce jeudi 12 octobre au tout nouveau Parc des Expositions d'Abidjan, alors que les préparatifs de la 34e édition du plus grand événement sur le sol africain atteignent leur paroxysme.

L'icône ivoirienne Drogba, meilleur buteur de tous les temps en Côte d'Ivoire avec 65 buts en 105 matches internationaux dont le tout premier but du pays lors de la Coupe du Monde de la FIFA en 2006 est le héros local populaire parmi les excellents adjoints au tirage au sort.

Drogba a marqué 11 buts en 24 matchs de la CAN pour les Éléphants et a aidé la Côte d'Ivoire à remporter deux finales de la Coupe d'Afrique en 2006 et 2012.

Son ancien coéquipier à Chelsea, Mikel, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 avec le Nigeria et également triple médaillé de bronze de la CAN avec les Super Eagles, est un autre grand nom qui honorera l'occasion.

L'irrépressible Sadio Mané, qui a marqué le penalty de la victoire alors que le Sénégal a remporté son premier titre en Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2021, est un double joueur africain vénéré de l'année de la CAF qui honorera le tableau final à Abidjan. Mané est le meilleur buteur de tous les temps du Sénégal avec 38 buts internationaux et a marqué huit buts en 18 matchs de la CAN pour les Lions de la Teranga.

L'arrière droit du Paris Saint-Germain Hakimi, qui faisait partie de l'équipe du Maroc qui a réalisé un parcours historique jusqu'à la demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, ajoute la qualité de star nord-africaine à la liste des assistants du tirage au sort.

Des délégations et des entraîneurs de chacune des 24 nations participantes, des légendes de la CAF, des médias internationaux, des partenaires commerciaux de la CAF, des célébrités du showbiz et des dirigeants africains seront présents pour le très attendu tirage au sort.