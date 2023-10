Afrique: Doudou Ka à l'Economie, au-delà du profil de l'emploi, la récompense d'un compagnon de la première heure

Dakar — Doudou Ka est le tout nouveau ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération chargé de "préparer et d'appliquer la politique arrêtée par le chef de l'Etat en matière économique et financière, de planification du développement", un portefeuille majeure, qui récompense sans doute la fidélité d'un engagement auprès de Macky Sall dès les premières heures, mais correspond aussi au profil de l'homme, ingénieur financier, diplômé de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées de Paris.

M. Ka était précédemment ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, après avoir occupé les postes de Directeur général de l'AIBD SA et du FONGIP (Fonds de garantie des investissements prioritaires) depuis l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême en 2012.

Dans l'architecture gouvernementale, le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération est chargé "de préparer et d'appliquer la politique arrêtée par le chef de l'Etat en matière économique et financière, de planification du développement, de population, de statistiques et de coopération".

Concernant la planification, il "élabore des réflexions prospectives et des visions à long terme ; prépare les documents de planification, en dirige les études préparatoires et s'assure de sa cohérence avec les plans territoriaux ; coordonne l'élaboration des politiques sectorielles en relation avec les ministères techniques ; veille au suivi de l'exécution du Plan et des politiques sectorielles ;", etc.

%

Dans le domaine de la coopération internationale, il est chargé de "rechercher les ressources extérieures pour le financement des programmes de développement, en rapport avec le ministère en charge des Finances, le ministère en charge des Affaires étrangères et les ministères sectoriels concernés".

Il "suit l'exécution des conventions et accords de financement relatifs aux projets et programmes ; prépare et conduit, en collaboration avec les structures concernées les programmes de promotion des investissements privés ; promeut en concertation avec les structures concernées le développement du secteur privé et des investissements productifs générateurs d'emplois", etc.

Doudou Ka, 49 ans, est un ingénieur financier, diplômé de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées de Paris, après des études à Ziguinchor, au Collège Sacré Coeur de Dakar, au lycée Parisien Turgot, au lycée Janson-de-Sailly pour les classes préparatoires aux écoles d'ingénieur, selon la note biographique reçue de ses services.

Il est titulaire d'un DEUG en Sciences obtenu en 1999 à l'université Paris VI (Pierre et Marie Curie) avant d'intégrer l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées de Paris d'où il sort en 2001 avec le titre d'ingénieur civil des ponts et chaussées.

Doudou Ka a travaillé au Cabinet Deloitte & Touch en tant que consultant et à la Société nationale de télécommunications du Sénégal (Sonatel) comme ingénieur financier en 2001.

Il sera nommé à la fin de 2002, conseiller technique du Directeur général de l'Agence de promotion des investissements et grands travaux (APIX) chargé des projets de l'autoroute à péage Dakar-Thiès, du nouvel aéroport international Blaise Diagne, du chemin de fer Dakar-Bamako et d'une nouvelle capitale administrative.

M.Ka a travaillé à partir de 2004 à la Banque d'affaires marocaine Capital où il dirige le Pôle Énergie, Transport et Infrastructures. Il a en chargé le redémarrage de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor et la structuration du financement du nouvel aéroport international de Diass.

En 2006, il est nommé Directeur administratif et financier et du système d'information de la nouvelle société sénégalo-marocaine chargée de l'exploitation de la ligne maritime Dakar-Ziguinchor.

En 2011, il intègre l'équipe de campagne du candidat Macky Sall et deviendra en avril 2012, après sa victoire, Conseiller spécial chargé de la coordination du Pôle des Grands Projets de l'État auprès du tout nouveau président de la République.

Doudou Ka devient, en 2013, le tout-premier Directeur du Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) dédié aux PME et PMI, aux groupements de femmes et de jeunes et à tout porteur de projet.

En novembre 2020, il est nommé Directeur général de la Société anonyme Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et en septembre 2022, il devient ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires.