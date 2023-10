Angola: ANGOSAT-2 apporte accès Internet à 150 zones reculées en une année

Luanda — L'installation de services Internet dans plus de 150 localités reculées (communes et municipalités) du pays, ainsi que dans des institutions publiques et privées, constitue l'un des principaux bénéfices générés par ANGOSAT-2, lancé le 12 octobre 2022, a-t-on appris de bonne source.

Concrètement, la disponibilité d'Internet dans ces localités, auparavant appelées « zones grises », résulte de l'installation de plus de 150 terminaux « Terminaux à très petite ouverture (VSAT) » - petites antennes fournissant des services de télécommunications - qui sont connectés via le satellite angolais, dans une action de la classe économique dans ce secteur.

Les terminaux respectifs ont été installés dans 16 des 18 provinces du pays, où il est désormais possible d'avoir accès aux services Internet, réduisant ainsi de plus en plus l'asymétrie numérique, en plus de promouvoir l'inclusion technologique des citoyens.

«Un an après le lancement d'ANGOSAT-2, nous pouvons être fiers et satisfaits des performances de cette infrastructure spatiale, qui a déjà permis aux opérateurs de télécommunications d'installer des terminaux VSAT dans plus de 150 zones reculées du pays », souligne une source proche de ce dossier.

Dans le même sens, en un an, le satellite angolais a également permis la création du projet « Conecta Angola », un outil technologique lancé en juin dernier par le Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN).

Cette plateforme, qui fait partie du Programme Spatial National, comme le projet ANGOSAT-2, vise également à étendre les services de télécommunications dans des zones encore considérées comme grises ou sans internet.

Il y a lieu de rappeler que, la construction d'ANGOSAT-2 a débuté le 28 avril 2018 dans les installations d'Airbus en France.