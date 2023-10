Angola: L'Angola s'engage à répondre aux aspirations des jeunes

Luanda — La secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Esmeralda Mendonça, a réaffirmé mardi, à Genève, en Suisse, l'engagement de l'Angola dans la lutte pour répondre aux aspirations de la jeunesse de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

La secrétaire d'État, qui participait à une réunion de consultation du Groupe des ambassadeurs de la CPLP, au siège de l'ONU, a souligné que les jeunes constituent la force motrice des pays membres de la communauté lusophone.

Pour Esmeralda Mendonça, il est nécessaire de continuer à soutenir et à investir massivement dans la jeunesse de la CPLP, notamment dans les domaines de la formation, de l'emploi et du logement, conditions sociales fondamentales pour garantir la stabilité sociale.

D'autre part, elle a réitéré le soutien de l'Angola à la présidence de São Tomé et Príncipe de la CPLP et a souligné que la devise "Jeunesse et durabilité" correspond parfaitement aux priorités promues par les deux agendas précédents, à savoir "Mobilité" et " Coopération économique", défendue respectivement par le Cap-Vert et l'Angola.

La réunion a été convoquée par São Tomé et Príncipe, en sa qualité de président en exercice de la CPLP, en marge de la 74ème session du Comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui se déroule du 9 au 13 octobre, au Palais des Nations, à Genève.

Six des neuf États membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) ont participé à la réunion de consultation, à savoir l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, le Mozambique, le Portugal et São Tomé et Príncipe.

La République Démocratique de São Tomé et Príncipe a assumé la présidence de la CPLP lors de la XIVe Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, le 27 août dernier, dans la ville de Príncipe.