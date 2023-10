Afrique: Logement et développement durable - Shelter Afrique devient banque de développement

Dans une décision historique qui promet de remodeler le paysage du logement et du développement urbain en Afrique, les actionnaires de Shelter Afrique ont approuvé des statuts révisés pour élever l'institution panafricaine de financement du logement et du développement urbain en une Banque de développement dynamique lors de l'assemblée générale extraordinaire (Age) à Alger, en Algérie.

Selon un communiqué de presse, cet effort de transformation, dirigé par un cabinet d'avocats international réputé sous la direction du Conseil d'administration, est le fruit de nombreuses revues bilatérales et multilatérales, aboutissant à un consensus général parmi les actionnaires sur des amendements clés dans les Statuts révisés de l'entreprise. Cela ouvre la voie à un Shelter Afrique renouvelé, innovant et porteur d'impact.

Soulignant l'importance de cette réunion en tant que moment charnière dans le financement du développement du logement sur le continent, Aymen Benabderrahmane, Premier Ministre de la République démocratique populaire d'Algérie, a inauguré la cérémonie d'ouverture.

Le nouveau ministre Nigérian du Logement et du Développement urbain, architecte Ahmed Musa Dangiwa, a présidé les délibérations en tant que président du bureau de l'assemblée générale.

Dans son discours d'ouverture, Dangiwa a salué le leadership de l'entreprise, reconnaissant le travail remarquable du Conseil d'Administration et de l'équipe de Direction pour avoir orienté l'organisation vers la croissance, la rentabilité et un impact plus important sur le développement du logement à travers le continent.

«Le changement de nom de Shelter Afrique en banque de developpement Shelter Afrique (BDShaf) réaffirme un nouveau sens de la mission, consolidant le statut du financier en tant que banque de développement transformative et durable entièrement dédiée à la promotion du logement urbain et du développement des infrastructures connexes en Afrique », lit-on dans le document.

«L'impact de cette transformation se manifestera par des mesures concrètes telles qu'une augmentation du financement et de la construction d'unités de logement, une amélioration de l'accès à un logement décent, durable et abordable, et la position de BDShaf sur la voie progressive de l'exécution de notre plan stratégique (La Nouvelle Aube) », a déclaré le Directeur général, Thierno-Habib Hann.