Sénégal: Hôtellerie - Oragroup annonce avoir arrangé un financement en faveur de Terrou-Bi

Oragroup, holding du Groupe Orabank a annoncé avoir arrangé un financement en faveur du Terrou-Bi SA, acteur majeur de l'hôtellerie au Sénégal.

Selon un communiqué de presse, le financement a été syndiqué auprès d'un pool de banques composé de Orabank Sénégal, Sunu Bank Togo et la Bicis. Terrou-Bi SA a été accompagné dans la structuration par le cabinet de conseil Afria. «Ce financement servira à la réalisation des travaux de rénovation des infrastructures existantes et l'extension des capacités de l'hôtel, tout en renforçant son positionnement d'hôtel 5 étoiles, leader de l'hôtellerie de luxe à Dakar », lit-on dans le document.

A travers cet accompagnement en faveur d'un acteur local de premier plan au sein de l'industrie hôtelière sénégalaise, le Groupe Orabank réaffirme son engagement à mettre son expertise en structuration de financements de projets au service de sa clientèle corporate et à contribuer au financement des économies dans ses pays de présence, au renforcement de leur attractivité et à l'accompagnement du dynamisme entrepreneurial.

Le groupe Orabank est présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) et dans quatre zones monétaires (Uemoa, Cemac, Guinée et Mauritanie). Avec plus de 170 agences et points de ventes, une société de gestion et d'intermédiation (SGI) et plus de 2 500 collaborateurs, le groupe Orabank offre à près de 700 000 clients (grandes entreprises multinationales, régionales et locales, institutionnels, Pme, professionnels, Tpe et particuliers) une large gamme de produits et services bancaires et financiers selon des principes de proximité et de réactivité. OEuvrant à l'inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, le groupe Orabank se concentre aussi sur des segments de la population à revenus modestes.

Cet engagement se traduit par sa politique Rse, partie intégrante de sa stratégie et priorité de ses organes de direction, axée sur la transition énergétique, la gestion des risques environnementaux et sociaux, le bien-être du public et de ses collaborateurs.

Afria est une société de conseil et d'investissement basée à Dakar (Sénégal) et Port Louis (Maurice). La société accompagne ses clients corporate et publics dans la structuration financière de projets d'investissements, d'infrastructure et de transactions equity. Afria fournit des services spécialisés de banque d'investissement pour des corporate, des institutions publiques et des institutions financières et vise à devenir un leader dans ce secteur.