Niger: Louise Aubin de l'ONU, persona non grata au Niger

Le gouvernement nigérien a ordonné à l'ambassadrice et coordinatrice résidente de l'ONU au Niger, #LouiseAubin, de quitter Niamey sous 72 heures, la déclarant "persona non grata". Cette décision fait suite à un différend entre le ministère des Affaires Étrangères du Niger et le Secrétariat Général de l'ONU, accusé d'entraver la participation active du Niger à la 78e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, ainsi que de soutenir des initiatives portées préjudice à la nation.

Les tensions ont éclaté à la suite de prétendues manœuvres visant à entraver l'implication du Niger dans les affaires internationales et à interférer dans ses décisions souveraines. Le ministère des Affaires Étrangères du Niger a exprimé son étonnement et son mécontentement face à ces actions perçues comme nuisibles au Niger et à son peuple.

En réponse à ces allégations et pour préserver la souveraineté de la nation, le gouvernement nigérien a pris la décision de déclarer Louise Aubin, l'ambassadrice de l'ONU, "persona non grata" sur son territoire. Cette mesure signifie que Mme Aubin doit quitter Niamey dans un délai de 72 heures.

Malgré ces événements, le ministère des Affaires Étrangères du Niger a tenu à réaffirmer ses assurances de haute considération envers le Secrétariat Général des Nations Unies, soulignant l'importance des relations internationales et de la diplomatie dans la résolution de différends. Cependant, cette décision souligne la détermination du Niger à protéger ses intérêts nationaux et à garantir son indépendance dans le contexte des relations internationales. Les développements ultérieurs dans cette affaire seront suivis de près, alors que le Niger cherche à maintenir sa position sur la scène mondiale.