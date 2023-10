Afrique: Il n'y a pas que le Hamas à Gaza !

Quand c'est Israël qui est en cause les démocraties d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, leurs institutions parlementaires, leurs partis toutes tendances confondues, leurs médias, la majorité de leurs opinions et la plupart de leurs intellectuels ...sont sans nuance: l'état hébreu a toujours raison, sur tout et contre tout le monde, y compris contre l'évidence.

Ils s'interdisent donc, et interdisent au reste du monde, de rouvrir le lourd casier judiciaire de l'état d'Israël depuis sa création, fait d'expulsions de populations de leur sol natal (comme cela se fait aujourd'hui dans le Haut Karabakh au grand dam des Européens),de spoliations de terres agricoles, de destructions d'habitations à la dynamite, de liquidations et de massacres plus ou moins sommaires (près de 6500 Palestiniens tués entre 2008 et 2023, contre 300 Israéliens dans le même temps) , d'assassinats ciblés (Cheikh Yassine paraplégique abattu à l'aube à la sortie de la mosquée en même temps que ses accompagnateurs), de punitions collectives, d'enlèvements d'opposants (y compris dans des hôpitaux), d'emprisonnements sans procès (12.000 Palestiniens dans les geôles israéliennes) d'actes de torture morale et physique, de mise en quarantaine de villes et de villages entiers...

Pour que ces actes délictueux et ces crimes ne soient pas jetés en pâture et ne servent à faire mieux comprendre le désespoir qui conduit ,quelquefois, les Palestiniens à des actes condamnables, on interdit les manifestations pro palestiniennes (qui sont des manifestations en soutien aux Palestiniens et non pour défendre la cause du Hamas !),et on encourage, quand on ne suscite pas, celles qui sont menées en faveur du gouvernement d'Israël...

Quand les Russes bombardent les villes ou villages d'Ukraine, les médias occidentaux sont aux cotés des victimes ukrainiennes, témoignent des violences qu'elles ont subies, rendent compte de leurs besoins en nourriture et en médicaments, montrent les dégâts qu'elles ont subis ...Quand les Israéliens font tomber sur Gaza un déluge de feu autrement plus dévastateur que celui subi par les Ukrainiens, ils mènent leurs investigations du côté de l'assaillant, donc en terre israélienne, témoignent de la douleur et de la colère des victimes israéliennes et expriment leur compassion. Le résultat c'est que si l'on sait précisément l'ampleur du désastre subi par les Israéliens, on ne sait pratiquement rien du sort des Gazaouis, alors que ceux-ci ont reçu en une journée et de l'aveu même des Israéliens, plus de 500 bombardements sur un petit territoire totalement urbanisé où la densité de la population est l'une des plus fortes du monde.

Israël se dit en guerre, mais même les guerres ont des lois, des règles fixées par la communauté internationale et qui protègent les populations civiles et qu'il bafoue impunément, comme il a toujours bafoué les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies à laquelle il doit pourtant son existence. Il s'agit désormais de savoir si l'objectif du gouvernement israélien est d'éliminer de la scène politique le Hamas, qui aurait déjà perdu 1500 combattants, ou de rayer Gaza et ses habitants de la carte.

Le petit territoire qui est sous blocus ou sous embargo israélien depuis plus de 55 ans, n'a plus depuis plusieurs jours ni eau, ni électricité ni nourriture, ni médicaments et cela n'émeut nullement les pays occidentaux qui annoncent la suspension de leur aide humanitaire, ce qui représente une double peine pour une population qui n'a plus aucun recours. Si le Hamas a sa base et ses combattants à Gaza, il n'y a pas que le Hamas à Gaza, il y a près de 2.500.000 hommes, femmes et enfants qui, depuis des décennies, tentent de survivre dans cette prison à ciel ouvert, certains sont déjà ensevelis sous les bombardements et ceux qui sont encore en vie étouffent sous la poussière, ne dorment plus, même en se bouchant les oreilles, ne mangent plus, ne peuvent plus aller se soigner parce que les hôpitaux manquent de médicaments et de personels ainsi que de fuel pour s'éclairer et faire fonctionner leurs appareils.

Il y aurait, dit la presse occidentale,1200 morts à Gaza !Non seulement elle est mal placée pour fournir les bons chiffres, mais surtout elle est , et de très loin, au-dessous de la vérité .Ce ne sont pas seulement des installations militaires ou para militaires qui ont été détruites à Gaza, ce sont des maisons et des immeubles de plusieurs étages, peuplés d'hommes, de femmes et d'enfants qui ne sont pas des combattants, ce sont des infrastructures sociales et culturelles qui ont été écrasées par les bombes et la plupart du temps sans sommation. Si l'Occident continue à faire de la surenchère et à pousser Israël à punir les Palestiniens sans distinction, si les autorités israéliennes continuent à prêcher la violence, à tenir un discours méprisant à l'endroit de tous les Gazaouis et à les traiter « d'animaux qu'il faut combattre comme des animaux », il n'est pas exclu, au rythme où se poursuivent les bombardements, qu'il y ait sous les décombres des dizaines voire des centaines de milliers de morts « d'animaux ». Ce sera alors le plus terrifiant massacre humain de l'Histoire depuis l'assaut lancé par les Mongols contre Bagdad en 1258 !