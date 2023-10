Sénégal: Nomination du nouveau gouvernement - Macky Sall opte pour la continuité

Après six jours de suspendus, le président de la République a finalement rendu public hier, mercredi 11 octobre 2023, la liste de la nouvelle équipe gouvernementale. Fort de 39 membres, le chef de l'Etat, cette nouvelle équipe, essentiellement dominé par des politiques, est marquée par 4 départs et 6 nouveaux arrivants et de véritables jeux de chaises musicales touchant presque la totalité des ministères des souverainetés.

Le président de la République a finalement rendu public hier, mercredi 11 octobre 2023, la liste de la nouvelle équipe gouvernementale. A moins de six mois de la présidentielle du 25 février prochain, le chef de l'Etat a opté pour un gouvernement de continuité. En effet, fort de 39 membres, ce gouvernement est essentiellement composé de politiques. Leur mission, selon le Premier ministre, Amadou Ba, par ailleurs candidat de la coalition au pouvoir désigné par le chef de l'Etat, Macky Sall, pour la présidentielle du 25 février prochain, est articulée sur quatre axes prioritaires : oeuvrer au renforcement de la sécurité, assurer une bonne organisation des prochaines élections, consolider les acquis économiques et s'occuper davantage de l'emploi des jeunes et pacifier le front social, essentiellement politique.

Dans cette nouvelle équipe, 4 départs et 6 nouveaux arrivants et de véritables jeux de chaises musicales touchant presque la totalité des ministères des souverainetés sont ainsi notés. Les départements concernés par ces mutations sont, entre autres, celui des Forces Armées avec le départ de Me Sidiki Kaba qui se retrouve au ministère de l'Intérieur qui était jusque-là occupé par Antoine Felix Diome muté à la tête du ministère des Pétroles et des Énergies. Le président du Groupe parlementaire de la majorité, Me Oumar Youm, quitte l'Assemblée nationale pour prendre le commandement du ministère des Forces Armées, en remplacement de Me Sidiki Kaba.

%

Ismaïla Madior Fall, qui s'est illustré ces derniers jours par des changements de positions dans l'affaire de la purge de contumace du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, quitte le département de la Justice pour celui des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur où il remplace Me Aissata Tall Sall qui devient nouvelle ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Doudou Ka et Samba Ndiobéne Ka prennent des galons dans cette nouvelle équipe gouvernement, en remplaçant respectivement Mme Oulimata Sarr, à la tête du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération et Aly Ngouye Ndiaye ancien ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté démissionnaire.