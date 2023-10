Sénégal: Saint-Louis / Djibril Sakho, Sg fédération urbaine du PDS - «Il n'y a rien de nouveau car plus de 90% des membres de l'ancien gouvernement ont été reconduits»

La réaction du libéral et Secrétaire général de la Fédération urbaine du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Saint-Louis, en l'occurrence Djibril Sakho, ne s'est pas faite attendre, à la suite de la lecture du nouveau gouvernement du Premier ministre Amadou Bâ. «Nous sommes restés sur nos fins parce que rien de nouveau sous le soleil. Plus de 90% de l'ancien gouvernement ont été reconduits. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau. En effet, ce sont ceux qui n'ont pas pu, après tant d'années de gouvernance, de participation à des gouvernements successifs de Macky Sall, subvenir aux besoins des sénégalais, résorber le chômage des jeunes, la pauvreté et les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les sénégalais», a-t-il fait savoir, avant de qualifier ce nouveau gouvernement d'échec patent et lamentable. Car, d'après lui, Amadou Bâ ne va pas réussir.

Djibril Sakho considère que c'est un gouvernement de campagne électorale, parce qu'étant sûr et certain qu'ils ne pourront jamais remporter l'élection présidentielle de 2024 ; ils ont voulu sécuriser à tout point de vue pour pouvoir au mieux usurper les prochaines échéances électorales. «Pour preuve, nous avons aujourd'hui le ministre de l'Intérieur qui a été changé certes mais dans le mauvais sens, parce que cela ne répond pas aux attentes de l'opposition qui a toujours réclamé que l'on mette une personnalité neutre et consensuelle à la tête du ministère chargé des élections. Malheureusement nous avons encore Me Sidiki Kaba qui est membre de l'APR et de la Coalition Benno Bokk Yaakar et qui s'est toujours battu aux côtés du président Macky Sall mais aussi aux côtés de la base politique qu'il a au niveau de Tambacounda pour permettre à ce qu'il puisse gagner», a-t-il expliqué. C'est fort de tout cela qu'il ose dire aujourd'hui que «ce gouvernement qui vient d'être mis sur pieds est parti pour ne pas organiser des élections libres et transparentes».