Maroc: Assemblées annuelles BM / FMI - L'égalité des genres, un pilier fondamental pour une croissance économique durable

Marrakech — Garantir l'égalité des genres est un pilier fondamental pour promouvoir une croissance durable, ont souligné les participants à une conférence organisée, mercredi soir à Marrakech, dans le cadre des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).

Les politiques d'autonomisation des femmes constituent un outil important pour réaliser un progrès durable en matière de promotion du développement, de lutte contre la pauvreté et de consolidation d'une prospérité commune, ont indiqué les intervenants à cette rencontre tenue sous le thème "L'implication des femmes dans le leadership: innovation, financement et action commune".

Dans ce sens, la directrice générale des Opérations de la Banque mondiale, Anna Bjerde, a indiqué que les femmes ne bénéficient encore que des trois quarts des droits dont jouissent les hommes, notant qu'environ deux milliards de femmes en âge de travail ne possèdent pas les mêmes droits que les hommes.

Elle a relevé à ce propos que les études et les données disponibles ont démontré que l'égalité des genres est importante non seulement pour l'autonomisation économique des femmes, mais aussi pour le développement économique global, mettant en exergue la nécessité de poursuivre l'action pour soutenir l'égalité des chances et atteindre l'égalité des genres.

%

De son côté, la vice-secrétaire général des Nations-Unies, Amina Mohammed, a passé en revue les différents programmes et stratégies adoptés pour atteindre l'égalité des genres, ajoutant qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour aboutir aux objectifs fixés.

La pandémie du Covid-19 et la crise entre l'Ukraine et la Russie ont creusé davantage l'écart existant entre les genres, a-t-elle estimé, soulignant l'importance de l'innovation et de l'action commune pour atteindre les objectifs escomptés.

Cette réunion a été marquée par la participation des représentants du secteur privé et de la société civile, qui se sont accordés sur l'importance de conjuguer les efforts des acteurs des secteurs public et privé, et de se servir de l'innovation comme outil pour réduire les disparités entre les sexes.

Les travaux des assemblées annuelles de la BM et du FMI connaissent la participation de l'élite économique et financière mondiale pour débattre des grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.

Cet événement planétaire, qui revient en terre africaine 50 ans après, offre l'occasion aux décideurs économiques et financiers de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc dans divers domaines sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI.