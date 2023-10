Afrique: Béni Mellal - Le CPDH tient sa troisième session au titre de 2023

Béni Mellal — Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Béni Mellal a tenu, mercredi au siège de la wilaya de la région, les travaux de sa troisième session au titre de l'année 2023.

Lors de cette session présidée par le wali de la région de Béni Mellal-Khénifra en présence des membres du CPDH, les réalisations les plus importantes accomplies depuis le lancement de l'INDH dans les différents domaines ont été mises en avant de même que l'impact de ces réalisations sur les indicateurs du développement humain au niveau de la province de Beni Mellal.

Intervenant à cette occasion, le wali de la région a souligné que l'INDH a permis la construction et l'équipement de 15 Dar Talib et Dar Taliba, ce qui a contribué à atténuer le phénomène de décrochage scolaire, notamment chez les filles.

L'initiative a contribué à rapprocher les établissements d'enseignement des élèves, grâce à l'acquisition de plus de 100 bus scolaires couvrant les différentes communes de la province, en plus de la construction et de l'équipement de plus de 100 unités d'enseignement préscolaire, afin de permettre aux apprenants de bénéficier d'une formation avec les normes pédagogiques en vigueur, a-t-il fait savoir.

Il a en outre précisé que le secteur de la santé a fait l'objet d'une attention particulière en partenariat avec les autorités locales et le département de tutelle, par le biais de l'acquisition de plus de 50 ambulances et de 10 unités médicales mobiles, en plus de mise à disposition des centres de santé des équipements nécessaires en vue de rapprocher les services de santé de la population.

%

Quant à l'insertion économique des jeunes, le wali de la région a indiqué que quatre espaces d'orientation professionnelle ont été créés dans les communes de Naour, Tagzirt, Zaouiat Cheikh et Béni Mellal.

Dans ce contexte, il a également rappelé la plateforme mobile acquise par le Fonds d'appui de l'INDH dans le cadre d'une convention de partenariat avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) à Béni Mellal, qui a contribué à rapprocher les services d'écoute, d'orientation, d'accompagnement et de financement des jeunes porteurs d'idées de projets.

En outre, il a souligné la nécessité de redoubler d'efforts pour aller de l'avant et atteindre les objectifs de la troisième phase de l'INDH, selon une approche basée sur la concertation, la solidarité, l'efficacité dans la performance, la confiance mutuelle, la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité engagée.

Cette rencontre a été marquée par une présentation donnée par le chef de la division de l'action sociale à la préfecture de la province de Béni Mellal, dans laquelle il a abordé l'état d'avancement des projets approuvés au titre des première et deuxième sessions de l'année 2023, soit 227 projets, pour un coût d'environ 141 millions de dirhams, auquel le Fonds de l'INDH a contribué à hauteur d'environ 102 millions de dirhams.

Les membres du CPDH ont à cette occasion approuvé la programmation des crédits financiers restants au titre de l'exercice 2023 et qui s'élèvent à 3.3 millions de dirhams.