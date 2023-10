Maroc: Les Assemblées annuelles BM / FMI, une occasion exceptionnelle d'attirer les investisseurs marocains et étrangers (responsable)

Marrakech — Les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) constituent une occasion exceptionnelle d'attirer les investisseurs Marocains et étrangers, a souligné le directeur général de l'Investissement et du Climat des affaires, relevant du ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Ghali Skalli.

Dans une interview accordée à la MAP à l'occasion de ces Assemblées, M. Skalli a précisé que le ministère a organisé une session spéciale sous le thème "Le Maroc, terre privilégiée des investissements privés" qui avait pour objectif de présenter les avantages comparatifs du Royaume en la matière.

Cette rencontre a été aussi l'occasion d'oeuvrer pour convaincre les investisseurs de venir au Maroc et de rencontrer d'autres ayant déjà formulé leur volonté de venir investir dans le Royaume, a-t-il affirmé.

M. Skalli a relevé, en outre, que l'objectif principal du ministère est de transformer l'intérêt des investisseurs nationaux et internationaux pour le Maroc en projets réels sur le terrain à même de créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse marocaine.

Concernant la nouvelle Charte de l'investissement, lancée conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, M. Skalli a souligné qu'elle est opérationnelle, notant que près d'une quarantaine de projets, représentant 100 milliards de dirhams d'investissements et plus de 40.000 emplois, ont bénéficié des dispositifs de soutien mis en place dans ce cadre.

La Charte agit dans un rôle d'orientation des investissements et pousse les investisseurs à choisir des projets ayant des impacts sociaux plus importants, s'est-il félicité.

A cet égard, M. Skalli a mis en avant l'équité territoriale de la Charte, expliquant que plus de 70% des projets ayant bénéficié de la prime se trouvent en dehors de l'axe Tanger-El Jadida, ce qui prouve que cette équité territoriale est aujourd'hui une réalité.

Il a également fait savoir qu'une prime d'équité genre dans les salaires a été mise en place, notant que de plus en plus d'investisseurs revoient leur organigramme et leur politique RH pour intégrer plus de femmes.

Pour ce qui est de l'apport pratique de cette Charte aux opérateurs économiques souhaitant investir au Maroc, M. Skalli a fait savoir qu'elle s'appuie sur trois principaux axes: les subventions accordées aux investisseurs, l'amélioration du climat des affaires dans l'objectif d'accorder des incitations aux investisseurs et de créer un climat favorable à leur installation au Maroc, en plus de la gouvernance, notamment avec la réforme des Centres régionaux d'investissement (CRI).

La Charte est aujourd'hui un cadre clair qui retrace les priorités de l'État, a-t-il relevé, notant qu'elle instaure une confiance entre l'État et l'investisseur et démontre aux citoyens marocains et aux investisseurs étrangers que l'investissement est placé tout en haut des priorités.

"La confiance est à la base de l'acte d'investir au Maroc et la Charte va dans ce sens", a dit M. Skalli.

S'agissant du rôle des CRI dans l'acte d'investir, M. Skalli l'a qualifié de "primordial", ajoutant que ce rôle devrait être porté encore plus loin, en accompagnant l'acte d'investir de bout en bout, de la génération d'idées jusqu'au suivi de la réalisation des projets et même au-delà, conformément à la Vision Royale.

Il a noté, à ce propos, que la tutelle des CRI a été transférée au département du Chef du gouvernement et ce, pour l'unification des efforts d'investissement, rappelant que la semaine dernière le ministère a lancé une étude d'alignement stratégique des CRI, afin de formuler une vision 3.0 de ces centres, dresser le bilan et formuler une nouvelle vision pour ces structures.