Afrique: La ministre des Finances défend la représentation de l'Afrique subsaharienne au Conseil d'administration du FMI

Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a déclaré mercredi, au Maroc, que l'Afrique subsaharienne devait augmenter sa représentation au Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI).

Cette observation a été faite par la ministre, lors de son discours à la Table ronde sur les « priorités et politiques du FMI », promue par la secrétaire du Trésor américain, Janet Yellen.

Selon le chef de la délégation angolaise, qui se trouve à Marrakech pour les réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, il existe un héritage qui doit être résolu pour que le FMI puisse remplir avec succès son engagement de donner une plus grande visibilité aux pays d'Afrique subsaharienne sur la scène macroéconomique mondiale.

« Il est nécessaire de nommer au Conseil d'administration du FMI le troisième président pour l'Afrique subsaharienne, qui est le moins représenté au conseil d'administration. Des institutions fortes respectent leurs engagements. Faisons en sorte que le FMI respecte son engagement d'accroître la voix de l'Afrique subsaharienne. Renforçons le FMI ensemble, avec davantage de soutien de notre région », a-t-elle prévenu.

Selon le site Internet du Ministère des Finances, Vera Daves de Sousa a assuré, d'autre part, que l'Angola soutient la continuité et l'augmentation des quotes-parts, ainsi que l'achèvement de la 16ème révision générale de celles-ci, pour améliorer le pouvoir du FMI.

"La création du troisième président s'accompagnera de mesures de réforme, notamment la récente décision du G20 d'établir un représentant permanent de l'Union africaine, afin de renforcer la voix de l'Afrique sur d'importantes questions financières mondiales", a-t-elle indiqué.

La ministre angolaise des Finances a souligné que plusieurs pays ont grandi et leurs positions dans l'économie mondiale ont changé, dans un contexte « de crise après crise, et les économies, en particulier les économies en développement, en ont été dramatiquement affectées. Par conséquent, une action plus forte de la part du fonds est nécessaire, une plus grande participation de chacun aux décisions et une voix plus représentative des pays ».

Elle a également estimé que la pertinence de cette institution de Bretton Woods dépend de sa capacité à adapter ses conseils politiques et ses outils de prêt, compte tenu du rôle central qu'elle occupe dans l'architecture financière mondiale.

« Nous comprenons qu'un réinvestissement dans l'institution est nécessaire. À l'avenir, il restera nécessaire de s'adapter aux changements de la réalité et de la renforcer, dans l'accomplissement de sa mission, afin qu'elle continue à mieux remplir son rôle de fourniture d'un solide soutien macroéconomique, de conseils politiques, d'assistance technique et d'assistance financière aux pays», a conclu la ministre des Finances.