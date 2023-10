Angola: Fabrimetal avec plus de 700 travailleurs angolais

Viana (Luanda) — L'administrateur municipal de Viana, Demétrio de Sepúlveda, a visité mercredi l'entreprise Fabrimetal, située dans le district de Vila Sede, ayant constaté la présence de 730 travailleurs angolais sur les 850 existants.

Ces ouvriers sont pour la plupart des résidents de Viana et formés au centre de formation professionnelle de l'usine.

Le directeur général de Fabrimetal, Luís Diogo, a déclaré à la presse que la politique de l'entreprise était d'embaucher de la main d'oeuvre à proximité de l'usine pour réduire l'absentéisme et aider les travailleurs, sans transport, à réduire leurs dépenses.

Pour Eloisio Gaspar, responsable de santé et sinistres de l'entreprise et résident de Sanzala, c'est un avantage de travailler et de vivre au même endroit, puisqu'on arrive difficilement en retard au travail.

L'opérateur de machine Lando Eduardo, du quartier de Regedoria, s'est dit heureux de partager l'espace de travail avec plusieurs de ses voisins.

La technicienne d'entretien des machines, Emília Matondo, a souligné que l'environnement de travail est très mouvementé, mais elle a quand même appris à manipuler trois types de machines, sans avoir besoin de la supervision d'un supérieur.

Fabrimetal produit annuellement environ 130 tonnes de barres de fer, des cornières et profilés en acier qui, en plus du marché national, sont destinés au Ghana, à la RDC, au Sénégal, au Bénin et à la Côte d'Ivoire.

À l'occasion, l'administrateur municipal avait été informé que 70 pour cent des matières premières utilisées pour fabriquer ces produits proviennent du recyclage des ferrailles, ce qui encourage la collecte des déchets dans la municipalité.

Luís Diogo a expliqué que la politique de l'entreprise est de refuser d'acheter des couvertures de gouttières, des câbles électriques, des fils de cuivre ou des voies ferrées pour lutter contre la promotion du vol de ces équipements.