Ghana: Fenêtre FIFA - André Ayew absent chez les Black Stars, le chargé de la communication rassure !

La récente absence du capitaine du Ghana, André Ayew, de l'équipe des Black Stars pour les prochains matchs amicaux internationaux contre les États-Unis d'Amérique et le Mexique fait parler.

Cependant, Henry Asante Twum, directeur des communications de la Fédération ghanéenne de football (GFA), a assuré aux fans et aux passionnés de football qu'Ayew continue d'être un joueur crucial pour l'équipe nationale, malgré son absence temporaire.

« André Ayew est le capitaine de l'équipe », a souligné Asante Twum dans des propos relayés par ghanasoccernet. « André fait partie de l'équipe depuis 2007. Il a participé à la CAN 2008, il était l'un des plus jeunes joueurs de cette équipe qui a terminé troisième du tournoi en 2008, et depuis 2008, il fait partie intégrante de l'équipe. «

Au fil des années, Ayew a gravi les échelons pour devenir un membre indispensable et un leader de l'équipe. « Ce n'est donc pas quelqu'un que l'on peut facilement éliminer ou que l'on peut facilement remplacer », a ajouté Asante Twum.

La décision d'exclure Ayew des deux matchs amicaux a été prise après consultations entre l'équipe technique et le joueur lui-même. « Pour le moment, il est sans club, il parle aux clubs, il a des réunions avec des clubs et il voyage beaucoup », a expliqué Asante Twum.

« Du coup, l'équipe technique lui a parlé pour lui faire comprendre qu'elle voulait le dispenser de ces deux matches amicaux internationaux pour qu'il puisse régler son avenir. »

Ayew, dans une véritable démonstration de leadership, a gracieusement accepté cette décision et a exprimé son soutien à l'équipe lors des prochains matchs. « Il l'a pris avec bonne fortune et a donné sa bénédiction à l'équipe pour les deux matchs », a déclaré Asante Twum. « L'équipe technique lui a également souhaité bonne chance alors qu'il cherche une nouvelle équipe. »

Asante Twum reconnaît que le rôle d'Ayew dans l'équipe est loin d'être terminé. « Il n'y a donc aucun problème comme si la porte lui était fermée », a assuré Asante Twum.

« Ce n'est pas comme si le voyage était terminé pour lui en ce qui concerne l'équipe, et André apporte beaucoup à cette équipe. Il est un élément utile de l'équipe, il apporte de l'expérience, il apporte son leadership et en dehors du terrain. »

Le joueur de 33 ans est le plus capé du Ghana, avec plus de 110 sélections depuis ses débuts en 2007 et 24 buts.