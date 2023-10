Afrique Centrale: L'Angola réaffirme la lutte contre le commerce illicite des armes légères

Luanda — L'Angola reste engagé dans la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères, a réaffirmé mercredi, à New York, aux États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur angolais Mateus Luemba.

Au nom du Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, il a déclaré que le pays ne reconnaissait que l'usage des armes légères et de petit calibre comme un droit souverain des États pour garantir leurs besoins d'autodéfense et de sécurité nationale.

Au cours de la séance plénière de la Première Commission de l'Assemblée générale de l'ONU, qui a débattu le thème sur "Le désarmement et la sécurité internationale", le diplomate a estimé que ce type de commerce illicite et sa propagation incontrôlée dans de nombreuses régions du monde, notamment en Afrique, étaient des effets déstabilisateurs profonds, alimentant les conflits, les crimes violents et le terrorisme.

Armes nucléaires

Il a souligné que l'Angola prône le principe international du désarmement nucléaire complet comme condition du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Dans ce contexte, il a indiqué que l'Angola a adhéré à deux instruments internationaux importants visant à promouvoir le désarmement nucléaire et la non-prolifération des armes de destruction massive dans toutes les régions du monde, à savoir le Traité de Pelindaba, qui réaffirme le statut de l'Afrique en tant que pays Zone Exempte d'Armes Nucléaires (ZEAN) et Traité de Non-prolifération Nucléaire (TNP), dont l'objectif est d'empêcher la prolifération des armes nucléaires.

Mateus Luemba a réitéré que l'Angola est un pays de rétablissement, de consolidation et d'amour de la paix, soulignant que sa politique étrangère est basée sur le principe de résolution pacifique des différends et de promotion de la paix et de la sécurité internationales.

En reconnaissance de ce fait, en particulier l'engagement dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits ainsi que la promotion d'une culture de paix, le diplomate a rappelé que l'Union africaine avait désigné le Président de la République, João Lourenço, comme Champion pour Paix et Réconciliation en Afrique, lors du Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, tenu en mai 2022, à Malabo, en Guinée équatoriale.