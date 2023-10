Guinée: Les dessous et le film de l'arrestation de Lamine Sacko 'Waraba'

Dans l'après-midi du mercredi 11 octobre 2023, Lamine Waraba Sacko jeune leader du RPG déchu en octobre 2021 a été arrêté manu militari par des forces de défense et de sécurité (gendarmes et policiers et militaires en tenue civile) alors qu'il communiait avec des amis à lui dans un café mondain de la capitale Conakry.

Mohamed Fofana porte parole national du RPG était avec lui au moment des faits et précise que le café appartient à Abdoulaye Samba Baldé de l'UFDG mais que toutes les obédiences politiques s'y donnent rendez- vous parce qu'ils veulent montrer qu'une autre Guinée est possible.

« Un pick up est arrivé avec une dizaine d'agents policiers, gendarmes et militaires en civil et celui qui portait un boubou marocain a indexé Waraba pour dire de l'arrêter, c'est lui »

Devant les protestations de l'assistance médusée un autre agent a réagi : « Nous on ne se justifie pas... »

Selon notre interlocuteur un autre agent en tenue est venu derrière au pas de course en criant "embarquez-le ".

Les témoins de la scène ont demandé quelle est la destination ? Où est le mandat ? Seule réponse : « C'est un ordre de la présidence ». Mohamed Fofana note une interpellation avec une "grande force et de la brutalité " direction le palais Mohamed 5 avec ses amis qui suivaient les véhicules puis de là il a été conduit à la DPJ où il a passé sa première nuit.

Mohamed Fofana précise que dès le rapt de Lamine Sacko ses avocats Mes Salif Béavogui et Sidiki Bereté ont été à la DPJ sans pour autant savoir davantage sur les motifs de cette interpellation musclée.

À la question de savoir quels sont les rapports entre Mory Condé du MATD et Lamine Waraba Sacko, le sieur Fofana précise que c'est des amis de longue date qui tissent de bons rapports à la base sauf que le président de la junte et son MATD ont du mal à gober que Waraba ne puisse en leader naturel servir leur cause dans la capitale du Nabaya.