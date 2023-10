Maroc: Assemblées annuelles FMI/BM - Mme Fettah s'entretient avec le SG de l'OCDE

Marrakech — La ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah, a eu des entretiens, jeudi à Marrakech, avec le secrétaire général de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), Mathias Cormann, en marge des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).

La réunion a été l'occasion pour le haut responsable de l'OCDE de saluer les efforts de réformes entrepris par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans les différents domaines économiques et sociaux.

Le secrétaire général de l'OCDE a également salué l'hospitalité du Royaume et sa grande résilience, suite au séisme qu'a connu la province d'Al Haouz, tout en prenant connaissance des efforts de reconstruction entrepris sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

En outre, le Maroc et l'OCDE se sont félicités de la qualité de leurs relations bilatérales, qui se sont notamment traduites par la mise en oeuvre de deux Programmes-Pays.

Coordonné par le département du Chef du Gouvernement, le second Programme-Pays, en cours de mise en oeuvre, vise à renforcer le rapprochement entre le Royaume et cette institution et le partage des bonnes pratiques dans les divers domaines.

Par ailleurs, les discussions ont porté sur les opportunités de renforcer la collaboration dans plusieurs domaines économiques, notamment à l'occasion du lancement du bureau économique et de la publication de la première étude économique du Royaume du Maroc, dont la parution est prévue avant la fin de l'année 2023.