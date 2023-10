Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Octobre 2023

Sénégal : Fichier électoral -La justice réintègre l'opposant Ousmane Sonko

Le tribunal de grande instance de Ziguinchor, dans le sud du pays, a annulé la radiation de l’opposant Ousmane Sonko du fichier électoral. L’information a été donnée, le jeudi 12 octobre 2023, par Me Étienne Ndione, l’un des avocats de l’opposant sénégalais, également maire de la commune de Ziguinchor. « Le juge a pris ses responsabilités en disant qu’Ousmane Sonko doit être réintégré, réinscrit par les services compétents du ministère de l’Intérieur », a dit Me Ndione dans une déclaration à la presse. Plutôt dans la journée, les avocats de l’opposant Ousmane Sonko ont contesté sa radiation des listes électorales. M. Sonko qui est en détention depuis le 31 juillet 2023 à Sebikhotane, une prison située à 40 km de Dakar, avait été radié de la liste électorale. Il a été inculpé, le samedi 29 juillet 2023 pour sept chefs d’accusation, selon le procureur Abdoul Karim Diop, à savoir « appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’État, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l’autorité de l’État, actes et manœuvre à compromettre la sécurité publique et vol ». (Source : Top News Africa)

Burkina Faso : Conseil des ministre- Le boulevard Charles de Gaulle devient boulevard Thomas Sankara

Le ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme a fait au Conseil une communication relative à la commémoration le 15 octobre 2023, sur le site du Mémorial Thomas SANKARA du 36ème anniversaire de l’assassinat du président du Conseil national de la révolution (Cnr) le Capitaine Thomas SANKARA et de douze de ses compagnons. Cette commémoration est placée sous le Très haut patronage du Capitaine Ibrahim TRAORE, Président de la Transition, Chef de l’Etat. Elle sera marquée notamment par le cérémonial officiel d’élévation de Isidore Noël Thomas SANKARA à la dignité de Héros de la Nation, la remise officielle du document du Projet de mémorial au Président de la Transition, le dévoilement de la nouvelle maquette du projet architectural du mémorial, la pose de la première pierre du mausolée et le dépôt de gerbes de fleurs au pied de la statue du président Thomas SANKARA. (Source : aouaga.com)

Gabon : Justice- Sylvia Bongo nie son identité connue depuis 14 ans

Présentée à l’opinion nationale et internationale sous Sylvia Valentin avant d’y rajouter le nom Bongo Ondimba, l’ancienne première dame a surpris son monde en reniant froidement le nom avec lequel elle aura été le co-pilote du Gabon en 14 ans. Devant les juges, l’intéressée a martelé qu’elle serait plutôt Sylvie Aimée Marie Valentin. C’est un véritable tremblement de terre qui a eu lieu dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 octobre dernier à Libreville. L’ancienne première dame connue sous le patronyme Sylvia Bongo Ondimba a effectué un moonwalk légendaire en déclinant cette identité. Pourtant les Gabonais ont en mémoire que cette dernière avait bien été assumée ce nom tout au long du règne de son époux. Sa fondation éponyme financée par l’État serait donc qu’un leurre entretenu par le régime. Ali Bongo Ondimba devrait logiquement être entendu dessus. (Source : alibreville.com)

Togo : Diplomatie- Visite du ministre d’État saoudien à Lomé

Le Président de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, a tenu une réunion de travail, ce mercredi 11 octobre 2023, avec le ministre d’État au ministère des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite, Adel Bin Ahmed Al-Jubeir, indique une note présidentielle. Lors de cette rencontre, le diplomate saoudien a transmis un message de félicitations du Roi d’Arabie Saoudite et du Prince héritier au président togolais concernant le partenariat entre les deux pays. (Source : alome.com)

Benin : Transparence des dépenses fiscales- Le Bénin est 1ᵉʳ au classement africain des pays

Ceux-ci sont : la qualité, la régularité et la portée des rapports concernant les dépenses fiscales. Notons que le Bénin brille en tant que leader africain, avec, selon les derniers résultats, une note globale de 66,3 sur 100. Sur le plan mondial, c’est la Corée du Sud qui prend la tête du classement. Le Bénin s’est démarqué en matière de gestion des dépenses fiscales. En effet, suite à la publication, le lundi 09 octobre 2023, du classement annuel des pays sur l’indice de transparence des dépenses fiscales (Gteti), le pays s’est retrouvé à la huitième place sur le plan mondial. Sur le plan continental, il est premier. Le classement a été publié par l’institut allemand pour le développement et la durabilité (Idos) et le Conseil sur les politiques économiques (Cep). L’indice de transparence des dépenses fiscales (Gteti) a pour but d’évaluer la transparence ainsi que la responsabilité des pays sur la base de plusieurs critères. (Source : acotonou)

Rca : Insécurité- La multiplication des attaques des groupes armés prend de l’ampleur

La multiplication des attaques par des groupes armés, notamment la Coalition des patriotes pour le changement, entretient un climat d’insécurité en République centrafricaine, a mis en garde mardi un expert indépendant des Nations Unies. Devant le Conseil des droits de l’homme, l’Expert indépendant de l’Onu sur la situation des droits de l’homme dans ce pays d’Afrique centrale a indiqué que durant la période considérée par son rapport, le contexte sécuritaire est resté « tendu ». Face à la multiplication de ces attaques par des groupes armés, les populations civiles souffrent de l’insécurité persistante, qui les empêche de mener leurs activités quotidiennes. (Source : abangui.com)

Guinée : Hausse des salaires des travailleurs- La « raison » du nouvel échec des négociations…

Il n’y a toujours pas d’accord entre le Gouvernement et le Mouvement syndical. Alors que l’ultimatum fixé aux autorités de la Transition par les défenseurs des travailleurs a expiré le jeudi 12 octobre 2023, les discussions de ce jour n’ont abouti à…rien. Il n’y a eu ni propositions concrètes, ni accord autour des revendications du syndicat. Les négociations tripartites (Syndicats, Patronat et Etat) durent déjà depuis maintenant plus de trois mois. (Source : africaguinee.com

Niger : Diplomatie - La junte ordonne l’expulsion de la cheffe de l’Onu à quitter le pays

La Cheffe de l’Onu au Niger vient d’être déclarée persona non grata par les autorités militaires au Pouvoir depuis le 26 juillet2023. La junte dirigée par le Général Abdourahmane Tchiani a ordonné, ce 10 octobre 2023, à la coordonnatrice de l’Onu, Louise Aubin, de quitter le Niger. (Source : Jeune Afrique)

Madagascar : Présidentielle - La justice reporte sa ténue d'une semaine

Le premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar, initialement prévu le 9 novembre, a été reporté d'une semaine suite à la blessure d'un candidat lors d'une manifestation de l'opposition, a annoncé jeudi la Haute cour constitutionnelle. Le premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar, initialement prévu le 9 novembre, a été reporté d'une semaine suite à la blessure d'un candidat lors d'une manifestation de l'opposition, a annoncé jeudi la Haute cour constitutionnelle. (Source : euronews)

Liberia : Elections- Décompte des voix au lendemain de la présidentielle

Au lendemain de la présidentielle, le décompte officiel des voix a commencé au Liberia. Mardi, les Libériens se sont déplacés pour élire leur président, ainsi que 73 députés et 15 sénateurs. La commission électorale devrait commencer à rendre publics les résultats à partir de mercredi. Elle le fera au fur et à mesure du décompte et communiquera les résultats définitifs dans les 15 jours. L’organe met donc en garde contre les résultats relayés par les réseaux sociaux ou des candidats. « Lorsque des candidats annoncent leurs propres résultats, je trouve cela préoccupant. C’est pourquoi nous pensons que cela doit être considéré comme des fake news. Ce n’est que lorsque la Commission électorale nationale annonce un résultat que ce résultat peut être considéré comme réel », explique la présidente de la Commission électorale. La présidentielle oppose vingt candidats, dont le président sortant George Weah et son principal opposant, Joseph Boakai. (Source : France24)

Côte d’Ivoire : Accord de partenariat économique- Les échanges commerciaux entre l’Ue et la Côte d’Ivoire ont augmenté de 67%

Depuis la mise en œuvre de l'Accord de partenariat économique et commercial (Ape) intérimaire, les échanges commerciaux entre l’Union européenne et la Côte d’Ivoire ont augmenté de 67%. C’est ce qu’a révélé Dora Correia, directrice du Commerce à la Commission européenne. Elle s’exprimait, hier, à la Primature, à l’occasion de la 6e réunion du Comité conjoint Ape Côte d’Ivoire-Union Européenne qui prend fin aujourd’hui. Selon la directrice générale, le cacao, produit phare de l’économie ivoirienne, représente un volume très important des échanges entre les deux pays, soit 3 milliards d’euros (plus de 1 955 milliards de FCfa) d’exportation par an.