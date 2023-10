Afrique: Football/Can 2023- Les pays qualifiés connaissent leurs adversaires

La Côte d’Ivoire connaît, depuis ce jeudi 12 octobre 2023, ses adversaires à la faveur du tirage au sort officiel de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can 2023) de Football, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. La Côte d’Ivoire partage le Groupe A avec le Nigeria, la Guinée Equatoriale et la Guinée-Bissau. Les matchs de cette poule se dérouleront au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, à Abidjan. Rapporte le Cicg.

Prévue précisément dans trois mois, la plus grande compétition africaine de football mettra aux prises 24 pays qualifiés répartis dans six différents groupes, qui sont composés comme suit : Groupe A : Côte d’Ivoire, Nigeria, Guinée Equatoriale, Guinée-Bissau (Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, à Abidjan. Dans le groupe B nous avons : Egypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique et jouer au Stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Pendant que le groupe C est composé du Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie et devra jouer ses matchs au Stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Par ailleurs, le groupe D qui est composé de Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola va jouer au Stade de la Paix de Bouaké.

Le Groupe E qui comprend la Tunisie, Mali, l’Afrique du Sud et la Namibie va jouer au Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.

En fin du avons le groupe F qui comprend le Maroc, la Rd Congo, la Zambie et la Tanzanie et va disputer ses rencontres au Stade Laurent Pokou de San Pedro.

Cet évènement d’envergure internationale, qui a été animé par la star américaine d’origine sénégalaise Akon a eu lieu au Parc des Expositions d’Abidjan, en présence d’un parterre de personnalités. Aux côtés du Premier Ministre Patrick Achi, des présidents d’institution, plusieurs membres du Gouvernement, le président de la Caf, Patrice Motsepe, le président du Cocan, François Amichia, le président de la Fif, Idriss Diallo, des footballeurs de renom tels que Didier Drogba, Yaya Touré, John Obi Mikel, Achraf Hakimi, Sadio Mané, et des artistes musiciens comme Asalfo du Magic System et Serge Beynaud ont effectué le déplacement d’Abidjan.

La CAN Côte d’Ivoire 2023, ce sont 5 villes hôtes, trois cités CAN, 24 terrains d’entraînement, 24 équipes, 1 300 joueurs, 52 matchs, 101 arbitres, assistants arbitres et instructeurs VAR, 10 000 volontaires et 350 chefs de projets. Ce sont également 23 chaînes télé, 60 diffuseurs dans 90 pays, 1,5 million de spectateurs attendus dans les stades pour 600 millions de téléspectateurs.

Après la cérémonie d’ouverture du samedi 13 janvier 2024, le coup d’envoi de la CAN 2023 mettra donc aux prises, au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, à Abidjan, la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau.

Dans le cadre de la préparation de cette compétition, les Eléphants de Côte d’Ivoire seront face aux Lions de l’Atlas du Maroc et aux Bafana Bafana d’Afrique du Sud, respectivement les 14 et 17 octobre prochains au Stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan-Plateau.