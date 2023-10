Afrique: Tirage CAN «cote d'ivoire» 2023 ce jeudi (19h) - Quels adversaires pour le Sénégal ?

Le Sénégal sera édifié, ce jeudi 12 octobre, sur ses prochains adversaires à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, CAN-2023, qui se jouera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Ce sera lors de la cérémonie du tirage au sort organisée par la CAF, à partir de 19h, à Abidjan. Les 24 pays participants ont été répartis en quatre chapeaux de six équipes. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal est placé dans le chapeau 1, en compagnie de la Côte d'Ivoire (pays Hôte), de l'Egypte, de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie.

A trois mois du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations, CAN-2023, qui se jouera du 13 janvier au 11 février 2024, la Confédération africaine de football (CAF) va lancer la compétition à l'occasion de la cérémonie du tirage au sort des groupes, ce jeudi 12 octobre, à partir de19h00, à Abidjan. Les 24 équipes qualifiées ont été placées dans quatre chapeaux. Une répartition qui s'est faite conformément aux derniers classements FIFA. Un classement accepté globalement comme indicateur du niveau de ces sélections.

L'équipe du Sénégal a validé son billet pour la CAN-2023, dès la quatrième journée des éliminatoires, en terminant leader de son groupe L, avec quatre victoires et deux matchs nuls, soit 14 points récoltés sur les 18 possibles. Ce qui a permis aux Lions de maintenir dans la foulée leur rang en se classant à la 20e place du Classement FIFA mondial et la deuxième place en Afrique, derrière le Maroc.

Forte de cette performance, la bande à Sadio Mané a été versé dans le chapeau 1 du tirage qui regroupe les quatre meilleures sélections africaines. Il s'agit de la Côte d'Ivoire (pays hôte), de l'Egypte (35e), de la Tunisie (29e), du Maroc (13e), et de l'Algérie (34e). Autrement dit, les Lions ne pourront pas affronter ces sélections au premier tour du tournoi.

En revanche, le Sénégal aura comme potentiels adversaires l'une des équipes versées dans les chapeaux 2 et 3. Dans le chapeau 2, les champions d'Afrique en titre pourront tomber sur des adversaires plus redoutés dans l'échiquier du football comme le Nigéria, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et la RD Congo. Si ce n'est tout bonnement le chapeau 3 où figure l'Afrique du Sud, la Zambie, deux anciens vainqueurs du trophée continental.

Pour sa 18e participation à la grande messe du football africain, le Champion d'Afrique en titre reste un candidat sérieux à sa succession. En attendant de connaître ses adversaires, ce 12 octobre, l'équipe nationale du Sénégal a quatre jours pour affûter ses armes lors du grand test qui l'opposera au Cameroun, le 16 octobre prochain au stade Bollaert de Lens, en France.

Pour la compétition proprement dite, les 24 pays seront répartis en six groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les 1/8e de finale. Les rencontres se dérouleront dans six stades : Abidjan (deux enceintes), Bouaké (Centre), Korhogo (Nord), San Pedro (Sud-ouest) et la capitale Yamoussoukro (Centre). Rappelons que la Côte d'Ivoire avait déjà accueilli la Coupe d'Afrique en 1984.