Algérie: Henni reçoit des membres du CN des wilayas de Bordj Badji Mokhtar et de Bordj Bou Arreridj

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a reçu, jeudi, un groupe de membres du Conseil de la nation représentant les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et de Bordj Bou Arreridj pour écouter leurs préoccupations relatives au secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence de ses cadres et de représentants des autorités locales, s'inscrit "dans le cadre de l'écoute et de la prise en charge de certaines questions et préoccupations soulevées par les membres du Conseil de la nation, concernant les différents programmes de développement relevant du secteur au niveau des deux wilayas".

A cette occasion, le ministre a souligné "l'attachement du secteur et de ses établissements à être à l'écoute des préoccupations de tous les membres en vue de concrétiser et de parachever les différents programmes relatifs à l'agriculture et au développement rural", a ajouté le ministère.