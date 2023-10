Algérie: Agression sioniste contre Ghaza - Grande douleur de la diaspora palestinienne dans ce pays

ALGER — Les membres de la communauté palestinienne établis en Algérie suivent avec beaucoup de douleur, les développements de l'agression sioniste brutale et barbare contre la bande de Ghaza, des développements qui ne font que conforter l'influence de la politique de "deux poids, deux mesures" qui place la victime et l'agresseur sur un pied d'égalité, cependant la position de l'Algérie en faveur de leur cause, les rassure et leur permet de croire en eux-même et en la Résistance, droit légitime face à l'occupant sioniste.

L'enseignante en sciences politiques et relations internationales à l'Université d'Alger, Bissan Mustapha Moussa a déclaré à l'APS que les membres de la diaspora palestinienne établie en Algérie "vivent sur les nerfs en raison de l'agression sioniste sur la bande de Ghaza et restent en contact permanent avec leurs familles et proches", ajoutant que "le peuple palestinien est en proie à un génocide, en raison notamment de l'utilisation de produits chimiques prohibés au niveau international comme le phosphore blanc".

Selon l'enseignante, tout le monde est sur le qui-vive par crainte d'entendre à tout moment de mauvaises nouvelles sur leurs proches.

Mme Bissan Mustapha Moussa a souligné, en outre, que la résistance n'a pas seulement révélé les faiblesses de l'entité sioniste, mais aussi "l'étroite complicité" de plusieurs pays, y compris arabes, avec l'occupation sioniste, ajoutant que "dans cette situation, tous les masques sont tombés".

Elle a regretté, dans ce sens, ce qu'elle a qualifié de partialité de certains médias arabes, qui "ne considèrent pas nos morts comme des martyrs sous les bombardements, mais simplement des morts. Malheureusement, bien que nous restions Arabes et musulmans, nous sommes divisés sur la question palestinienne selon les données du changement international à son égard".

La même intervenante a également salué les positions de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne, affirmant que "l'Algérie nous a donné ce que beaucoup de pays arabes ne l'ont pas fait... Elle nous a donné la confiance, la sécurité et le soutien moral qui nous donne la force de survivre. Nous sommes très fiers de vivre sur son sol".

Pour sa part, la présidente de l'Union générale de la femme palestinienne (UGFP), section Algérie, Nesrine Mokdad, a souligné que la résistance palestinienne avait "révélé au grand jour le vrai visage de l'armée d'occupation sioniste qui n'est finalement pas invincible, comme elle se plaisait à le répandre", ajoutant que les membres de la diaspora espéraient que cela réveillerait "la conscience arabe pour qu'elle soit un soutien pour nous, mais nous sommes encore déçus (...)".

La même responsable a également condamné les bombardements sionistes sur les terres palestiniennes, en particulier à Ghaza, déplorant les positions de la société occidentale et la faiblesse des positions des pays arabes et musulmans "pour lesquels, le meurtre des Palestiniens n'est d'aucune importance, ce qui a rouvert nos plaies. Cependant, la position algérienne vis-à-vis de la cause palestinienne a toujours été honorable", a-t-elle ajouté.

Mme Mokdad a ajouté que les informations "relayées sur les télévisions ne représentent qu'une partie infime de la réalité de ce qui se passe là-bas.

Nos compatriotes présents dans la Bande affirment que la mort est devenueplus clémente que la vie, notamment après le soutien apporté par les Etats-Unis et l'Occident à l'entité sioniste".

La présidente de l'UGFP en Algérie a déclaré que "notre cause est juste et notre pays est occupé. Nous défendons notre terre, notre honneur et notre dignité. Ce qui se passe aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet du 'Nouveau Moyen-Orient'. Ils oeuvrent à la mise en oeuvre de la quatrième migration".

De son côté, le représentant de la communauté palestinienne en Algérie, Hamza Al-Tayrawi, a dénoncé la complicité internationale avec les forces d'occupation, en les dotant en armes sophistiquées, outre les indemnisations européennes en faveur de plus de 200 pilotes sionistes ayant fui la guerre, et d'autres formes d'aide en soutien à l'entité sioniste contre les civils. Cependant, les Palestiniens, dit-il, "demeurent fortement confiants en eux-mêmes".

Il a, également, fustigé la Résolution sanctionnant les travaux de la réunion d'urgence du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, tenue mercredi au Caire, qui "met la victime et le bourreau sur un même pied d'égalité, témoignant, ainsi de la complaisance de certains Etats arabes".