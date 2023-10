Algérie: OCI -L'agression sioniste est un 'crime de guerre' et 'une flagrante violation du droit international'

DJEDDAH — L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a énergiquement condamné , jeudi, l'agression sioniste en cours contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée, la qualifiant "de crime de guerre" et de "flagrante violation du droit international et humanitaire".

Dans un communiqué, relayé par l'agence de presse Wafa, l'OCI "tient l'entité sioniste pour entièrement responsable des répercussions de la poursuite de cette agression" sioniste qui en est à son sixième jour.

Fustigeant le recours de l'entité sioniste, en plus des massacres de personnes innocentes, aux coupures d'eau et d'électricité, l'OCI "a interpellé la communauté internationale à intervenir d'urgence en vue de contraindre l'entité sioniste à mettre fin à ses exactions et à ouvrir sans délais des couloirs humanitaires pour permettre l'acheminement de médicaments, de vivres et de produits de première nécessité.

Le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée s'est alourdi, jeudi, à 1448 martyrs et 6886 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé, cité par l'agence de presse Wafa.