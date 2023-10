Algérie: Jeunesse et sports - M. Hammad préside une cérémonie consacrée à la relance du sport scolaire

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a présidé, jeudi à la salle omnisport Abderrahmane-Bentifour à Hydra (Alger), une cérémonie consacrée à la relance du sport scolaire pour en faire "un véritable vivier du sport d'élite et de haut niveau".

La relance du sport scolaire est à même de "créer un environnement scolaire propice à la pratique sportive, tout en consacrant l'égalité des chances pour tous les élèves, indépendamment de leurs aptitudes et de leurs talents", a déclaré M. Hammad lors de la cérémonie, rappelant la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur du développement du sport scolaire à travers "le recrutement de plus de 12.000 enseignants diplômés spécialisés pour l'encadrement du sport scolaire".

La relance du sport scolaire "s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations et des orientations du Conseil des ministres, du 16 avril dernier, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un plan de base pour le sport scolaire selon des programmes scientifiques et des études modernes à même de réaliser un saut qualitatif en matière de sélection et de perfectionnement des jeunes talents", a-t-il souligné.

Il a également évoqué la décision relative à la création d'une direction générale du sport scolaire au niveau du ministère de l'Education nationale pour accompagner ce dernier dans l'organisation des activités sportives scolaires et la prise en charge et l'orientation des jeunes talents.

Le ministère aura à organiser les compétitions scolaires nationales et internationales et à encadrer les élites et les équipes nationales scolaires, en coordination avec la Fédération algérienne du sport scolaire (FASS).

Une cérémonie de distinction a été organisée en faveur de 149 élèves, qui se sont illustrés avec brio à l'Olympiade scolaire de Jijel (21-31 juillet 2023) et des cartables pour enfants athlètes ont été distribués au profit de 23 wilayas.

Dans son allocution devant des cadres sportifs des wilayas, des encadreurs scolaires et des représentants du ministère de l'Education nationale, le ministre a appelé tout un chacun à contribuer dans son domaine à la réussite de ce projet pour promouvoir le sport en général et le sport scolaire en particulier".

"Cette génération est l'avenir de l'Algérie et nous sommes engagés à donner la chance à chaque élève pour lui permettre de réaliser son rêve et de développer ses aptitudes à travers le sport", a-t-il soutenu.