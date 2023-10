Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2023 - Les réactions des membres des sélections engagées

Ça y est le sort en est jeté ! Les 24 sélections engagées à la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 connaissent leurs premiers adversaires.

Un tirage au sort, procédé ce jeudi 12 octobre et qui n'a laissé personne indifférent au Parc des Expositions. Les mains fermes de Didier Drogba, Sadio Mané, Achraf Hakimi et John Obi Mikel ont offert des chocs intéressants et ce dès les premiers matchs de la compétition.

Présents dans l'enceinte ivoirienne, les membres des sélections engagées ont livré leurs premières impressions.

Augustin Senghor, président de la fédération sénégalaise : "Le Sénégal a hérité dans une poule relevée. Cependant c'est dans l'adversité que nous nous élevons et réalisons de grandes choses. Nous allons affronter deux voisins, la Gambie et la Guinée. Ce sont deux sélections ont des atouts à faire valoir. Les duels sénégalo-camerounais ont toujours livré des matchs intenses, nous nous apprêtons à les affronter dans quelques jours. Cette rencontre amicale à Lens, prend désormais une autre dimension avec ce tirage au sort".

Jean-Louis Gasset, sélectionneur de la Côte d'Ivoire : "Nous sommes désormais fixés. Nous savons sur quels points, nous allons travailler. Affronter une équipe comme le Nigeria et son armada offensive, nous motive, car nous ne cherchons pas la facilité. Nous serons soutenus par tout un peuple, ce qui constitue un atout incroyable."

Dodo Landu, team manager de la République Démocratique du Congo : "L'épouvantail de notre groupe est le Maroc. Nous les avons rencontrés en barrage pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2023™. Il ne va pas falloir répéter les erreurs que nous avons commises lors du match retour de cette confrontation. Tout le monde a les yeux rivés sur le Maroc, mais ce groupe est aussi constitué de deux équipes teigneuses que sont la Zambie et la Tanzanie. Elles sont toujours difficiles à jouer. À nous de bien nous préparer, nous serons à Abidjan, une ville qui porte chance aux Léopards, car nous avons gagné notre premier CHAN dans cette ville."

Tom Saintfiet, sélectionneur de la Gambie : "Nous sommes dans le groupe le plus difficile de la compétition avec le champion d'Afrique. Les garçons seront plus motivés pour les affronter. Nous avons aussi le Cameroun qui nous avait éliminé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être une belle revanche.

Achraf Hakimi, défenseur de la sélection marocaine : "Nous avons l'étiquette de demi-finaliste de la Coupe du Monde, nous devons tout faire pour remporter ce trophée (ndlr : en le montrant du doigt sur la scène du Parc des Exposition d'Abidjan). Le groupe n'est pas facile, mais nous allons nous concentrer sur nous et nos qualités afin d'atteindre nos objectifs."

Kaba Diawara, sélectionneur de la Guinée depuis le Portugal : « On a suivi le tirage avec les joueurs. Nous sommes dans le groupe de la mort comme on le dit. On a peur de personnes. On respecte vraiment tout le monde. Et puis j'espère que ça va bien se passer. De toute façon, on a vraiment nos chances. Il va falloir être costauds dès le premier match. On sait bien qu'on a notre mot à dire. C'est peut-être pas un cadeau pour les autres de nous avoir dans le groupe. On part vraiment avec de grandes chances pour se qualifier. »