Sénégal: Remaniement ministériel - Lat Diop, nouveau patron des Sports

A la faveur du remaniement ministériel survenu d'hier, mercredi 11 octobre, le ministère des Sports a un nouveau patron. Quelques semaines après son départ à la Direction général de la Lonase, Lat Diop a hérité du poste laissé vacant depuis le départ de Yankhoba Diattara. Issu du mouvement associatif, le responsable de l'APR et non moins président du club fanion de Guédiawaye FC devient le 5e ministre des Sports sous le régime du président Macky Sall, au pouvoir depuis 2012.

Fortement pressenti, après son départ de la Direction de la Lonase, Lat Diop fait son entrée dans le nouvel attelage gouvernement qui a été mis en place hier, mercredi 11 octobre, par le Premier ministre Amadou Ba. Le nouveau patron des Sports sénégalais n'est pas un inconnu dans le bataillon du sport. S'il est plus connu pour sa casquette politique, en tant que responsable du parti présidentiel, l'APR, cet administrateur civil ayant servi au ministère des Finances, l'ancien DG de la Lonase, est issu du mouvement associatif. Puisqu'il dirige, depuis quelques années, le Guédiawaye FC, équipe qui évolue actuellement dans l'élite du football sénégalais.

En tant que Directeur général (DG) de la Lonase, on note qu'il a été à l'origine de la plateforme spécialisée dans les paris sportifs en ligne, 1X-BET. Cette société en partenariat avec la Lonase est l'un des plus grands sponsors de Guédiawaye Football Club. Son vécu dans le mouvement association n'est sans doute pas étranger à sa nomination à la tête de ce département considérée comme stratégique.

A un peu plus de quatre mois de la présidentielle, le nouveau ministre des Sports va sans doute poursuivre les cinq axes prioritaires que le Premier ministre Amadou Ba avait défini, en tant qu'intérimaire, lors du passage de témoin avec l'ancien ministre des Sports, Yankhoba Diattara. Il s'agit de la promotion d'un modèle performant de gestion des infrastructures sportives qui assure leur maintenance et leur rentabilité durable. Dans cette perspective, Amadou Ba avait annoncé la construction, dans les meilleurs délais, de stades fonctionnels dans 26 départements, avec toutes les commodités nécessaires. Pour ce faire, une étude sur la création d'une Agence de gestion des infrastructures sportives est en cours.

Il y a également la relance et l'intensification de la dynamique des «navetanes» et la réhabilitation de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires et universitaires. Pour le football, le Premier ministre avait également préconisé le développement de la relation entre la Fédération sénégalaise de football et les clubs disposants d'académies, pour promouvoir la petite catégorie et faire émerger un championnat national de référence. A Cela, s'ajoute la lutte contre la violence dans le sport et les méfaits qu'elle occasionne. Mais aussi la poursuite avec rigueur de la préparation des JO de la jeunesse 2026. Lat Diop, on le rappelle, est le cinquième ministre des Sports sous le régime du président Macky Sall, en place depuis 2012. Il est le 26e ministre en charge des Sport, depuis l'Indépendance.